Песков каза: Подходящ ли е моментът за среща Путин-Тръмп?

Русия очаква условията за срещата между Владимир Путин и текущият президент на Америка Доналд Тръмп да бъдат изпълнени „възможно най-скоро“. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по време на брифинг, очертавайки контекст, в който напрежението, реториката и дипломатическите сигнали се преплитат в сложна геополитическа картина.

„Русия е заинтересована условията за срещата между Путин и Тръмп да се оформят възможно най-скоро."

По думите му и Москва, и Вашингтон виждат необходимостта от внимателна, почти хирургична подготовка, която да гарантира смислен резултат от разговорите.

Инфраструктура под напрежение

Песков акцентира, че Русия редовно отвръща на ударите на Киев по критични обекти, включително енергийната инфраструктура. Въпреки това Кремъл уверява, че страната разполага с достатъчен капацитет за ликвидиране на щетите и възстановяване на експортните доставки.

Канали с Киев, ръст на реториката в Европа

Въпреки конфликта, Москва и Киев продължават взаимодействието по обмена на пленници, като процесът протича на ниво експертни групи.

Песков обърна внимание и на нарастващата милитаристка реторика в европейските столици, коментирайки изявленията на германския министър Борис Писториус за вероятност от пряк сблъсък между Русия и НАТО.

„В Русия няма привърженици на конфронтация с НАТО,“ подчерта говорителят.

Вашингтон като потенциален дестабилизатор

Песков предупреди, че Москва би реагирала изключително негативно на евентуално приемане на американски законопроект за санкции срещу руски партньори.

„Това би било недружелюбен акт, който няма как да остане без последици.“

„Голямата среща“ – въпрос на време

Докато международното напрежение расте, Кремъл ясно показва, че подготвя почвата за една от най-обсъжданите дипломатически срещи на годината. Остава въпросът: дали предстоящият разговор между Путин и Тръмп ще се превърне в повратна точка в световната политика или просто в поредния кръг от сложния дипломатически танц между Москва и Вашингтон.