      понеделник, 17.11.25
          Наука и Технологии Космос

          Пикът на метеорния поток Леониди е днес

          Никола Павлов
          Метеоритният поток Леониди ще достигне максимума си на активност тази вечер, съобщава изданието „Гид на любителя астроном 2025“ на Катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ.
          У нас явлението ще бъде най-видимо около 20:00 часа, ако времето позволява.

          Какво да очакваме?

          • При добри метеорологични условия могат да се наблюдават до 15 метеора на час.
          • Леонидите са известни с изключително високата си скорост – около 70 км/сек.
          • Най-подходящото време за наблюдение обикновено е между полунощ и разсъмване.

          Откъде идват Леонидите?

          Метеорите визуално „излитат“ от една точка в съзвездието Лъв, откъдето идва и името на потока.
          Родителското тяло е кометата 55P Темпъл–Тътъл, а Леонидите са едновременно едни от най-старите и най-бързите известни метеорни потоци.

          Поради голямата им скорост те са трудни за проследяване с бинокли или телескопи — най-добри резултати се получават с наблюдение с невъоръжено око.

