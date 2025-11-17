Пикът на метеорния поток Леониди е днес

Метеоритният поток Леониди ще достигне максимума си на активност тази вечер, съобщава изданието „Гид на любителя астроном 2025“ на Катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ.

У нас явлението ще бъде най-видимо около 20:00 часа, ако времето позволява.

Какво да очакваме?

При добри метеорологични условия могат да се наблюдават до 15 метеора на час .

. Леонидите са известни с изключително високата си скорост – около 70 км/сек .

. Най-подходящото време за наблюдение обикновено е между полунощ и разсъмване.

Откъде идват Леонидите?

Метеорите визуално „излитат“ от една точка в съзвездието Лъв, откъдето идва и името на потока.

Родителското тяло е кометата 55P Темпъл–Тътъл, а Леонидите са едновременно едни от най-старите и най-бързите известни метеорни потоци.

Поради голямата им скорост те са трудни за проследяване с бинокли или телескопи — най-добри резултати се получават с наблюдение с невъоръжено око.