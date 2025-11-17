Пилотите на F-35B ще изхвърлят ракети в океана заради „мизерна икономия“ на 300 хиляди долара за системата за вертикално излитане от самолетоносачи

Министерството на отбраната на Великобритания обяви, че е спестило над 300 000 долара чрез модернизиране на системата за вертикално кацане на изтребители на самолетоносачи. Експертите обаче казват, че пилотите на F-35B вече ще трябва да изхвърлят излишното гориво и ракети преди кацане, съобщава Defence Express.

Том Шарп от The Telegraph написа в колонка, че това е „мизерна икономия“ в сравнение със загубените възможности. Милиони долари вече могат да бъдат загубени само в оборудване на самолети по време на патрулни мисии.

Анализатори пишат, че Кралският флот използва метода за кратко излитане и вертикално кацане (STOVL). Това представлява изтребител, който се задържа над кораба, ускорява скоростта му и след това каца на палубата. Има ограничения за теглото за безопасно кацане и ако теглото бъде превишено, се изисква изхвърляне на излишното гориво и ракети.

Американските морски пехотинци използват подобен метод, но го прилагат на десантни кораби, които са по-големи от британските. Също така това кацане е предвидено за използване по време на ударни задачи, когато корабът се завръща от задание без въоръжение.

Великобритания обаче планираше да използва вертикално кацане с малко движение, при което самолетът се движи малко по-бързо от кораба и след това каца на малко разстояние. Това увеличава възможното тегло с още 3 тона или почти половината от максималния полезен товар на F-35B.

„Това е много подобно на излитането на подобни самолети и дори на някои хеликоптери, където се използва леко ускорение вместо просто вертикално излитане. Това позволява на самолета да носи достатъчно количество оръжия и гориво, които иначе биха били много ограничени“, отбеляза Defense Express.