      понеделник, 17.11.25
          Война

          Пилотите на F-35B ще изхвърлят ракети в океана заради „мизерна икономия" на 300 хиляди долара за системата за вертикално излитане от самолетоносачи

          Британски самолетоносач
          Британски самолетоносач
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Министерството на отбраната на Великобритания обяви, че е спестило над 300 000 долара чрез модернизиране на системата за вертикално кацане на изтребители на самолетоносачи. Експертите обаче казват, че пилотите на F-35B вече ще трябва да изхвърлят излишното гориво и ракети преди кацане, съобщава Defence Express.

          Том Шарп от The Telegraph написа в колонка, че това е „мизерна икономия“ в сравнение със загубените възможности. Милиони долари вече могат да бъдат загубени само в оборудване на самолети по време на патрулни мисии.

          Анализатори пишат, че Кралският флот използва метода за кратко излитане и вертикално кацане (STOVL). Това представлява изтребител, който се задържа над кораба, ускорява скоростта му и след това каца на палубата. Има ограничения за теглото за безопасно кацане и ако теглото бъде превишено, се изисква изхвърляне на излишното гориво и ракети.

          Американските морски пехотинци използват подобен метод, но го прилагат на десантни кораби, които са по-големи от британските. Също така това кацане е предвидено за използване по време на ударни задачи, когато корабът се завръща от задание без въоръжение.

          Великобритания обаче планираше да използва вертикално кацане с малко движение, при което самолетът се движи малко по-бързо от кораба и след това каца на малко разстояние. Това увеличава възможното тегло с още 3 тона или почти половината от максималния полезен товар на F-35B.

          „Това е много подобно на излитането на подобни самолети и дори на някои хеликоптери, където се използва леко ускорение вместо просто вертикално излитане. Това позволява на самолета да носи достатъчно количество оръжия и гориво, които иначе биха били много ограничени“, отбеляза Defense Express.

          Война

          Майор от ВСУ посочи оръжието, което ще забави настъплението на Русия

          Иван Христов -
          На фона на интензивните боеве в Донецка, Харковска и Запорожка област, украинският майор Олег Ширяев, командир на 225-ти батальон на Въоръжените сили на Украйна...
          Война

          Русия показа как ще изглежда модернизирания Су-57 с плоски дюзи

          Иван Христов -
          На изложението Dubai Airshow 2025 в ОАЕ бе показан модел на руския изтребител Су-57 от пето поколение, оборудван с нови двигатели АЛ-51Ф1 (известни още...
          Война

          Евгений Дикий за изтеглянето на ВСУ от Покровск: Да се настъпва е по-лесно, отколкото да се отстъпва

          Иван Христов -
          Русия е успяла да наложи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) тежки градски боеве в Покровск и Мирноград.  Това заяви пред Radio NV Евгений...

