Подозрителни дронове блокираха летище в Дания за близо два часа

Летище Олборг в северната част на Дания беше временно затворено на 16 ноември вечерта, след като в близост до въздушното пространство бяха забелязани дронове, съобщиха летищните власти. Това е поредният необясним инцидент с дронове в Европа, отбелязва АФП.
Говорителят на датската компания за контрол на въздушния трафик Naviair, Ян Елиасен, уточни, че:
В резултат на затварянето четири полета са били засегнати, добави той.
Предишни мистериозни случаи с дронове
Инцидентът идва почти два месеца след серия от необясними дронови полети, които доведоха до едноседмична национална забрана за граждански дронове по време на двата европейски върха в Копенхаген на 1 и 2 октомври.
Полетите на неизвестни дронове започнаха в края на септември — дни след като Дания обяви, че за първи път ще придобие прецизни оръжия с голям обсег, във връзка със заплахата от Русия „за следващите години“.
Разследванията засега не са идентифицирали виновниците, но премиерът Мете Фредериксен отправи категорично послание:
Продължаващото разследване
След последния инцидент полицията в Северна Ютландия съобщи в X, че е получила сигнал за „един или повече дрона“, забелязани около летището.
