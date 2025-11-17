Подозрителни дронове блокираха летище в Дания за близо два часа

Летище Олборг в северната част на Дания беше временно затворено на 16 ноември вечерта, след като в близост до въздушното пространство бяха забелязани дронове, съобщиха летищните власти. Това е поредният необясним инцидент с дронове в Европа, отбелязва АФП.

Говорителят на датската компания за контрол на въздушния трафик Naviair, Ян Елиасен, уточни, че:

„Летището беше затворено за кацания и излитания между 21:30 и 23:15 часа (22:30 и 00:15 българско време) снощи след подозрителна дейност на дронове.“

В резултат на затварянето четири полета са били засегнати, добави той.

Предишни мистериозни случаи с дронове

Инцидентът идва почти два месеца след серия от необясними дронови полети, които доведоха до едноседмична национална забрана за граждански дронове по време на двата европейски върха в Копенхаген на 1 и 2 октомври.

Полетите на неизвестни дронове започнаха в края на септември — дни след като Дания обяви, че за първи път ще придобие прецизни оръжия с голям обсег, във връзка със заплахата от Русия „за следващите години“.

Разследванията засега не са идентифицирали виновниците, но премиерът Мете Фредериксен отправи категорично послание:

„Има една основна страна, която представлява заплаха за сигурността на Европа, и това е Русия.“

Продължаващото разследване

След последния инцидент полицията в Северна Ютландия съобщи в X, че е получила сигнал за „един или повече дрона“, забелязани около летището.