      понеделник, 17.11.25
          Подозрителни дронове блокираха летище в Дания за близо два часа

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Летище Олборг в северната част на Дания беше временно затворено на 16 ноември вечерта, след като в близост до въздушното пространство бяха забелязани дронове, съобщиха летищните власти. Това е поредният необясним инцидент с дронове в Европа, отбелязва АФП.

          Говорителят на датската компания за контрол на въздушния трафик Naviair, Ян Елиасен, уточни, че:

          „Летището беше затворено за кацания и излитания между 21:30 и 23:15 часа (22:30 и 00:15 българско време) снощи след подозрителна дейност на дронове.“

          В резултат на затварянето четири полета са били засегнати, добави той.

          Предишни мистериозни случаи с дронове

          Инцидентът идва почти два месеца след серия от необясними дронови полети, които доведоха до едноседмична национална забрана за граждански дронове по време на двата европейски върха в Копенхаген на 1 и 2 октомври.

          САЩ възстановяват нормалния полетен график след рекордно дългото блокиране на правителството САЩ възстановяват нормалния полетен график след рекордно дългото блокиране на правителството

          Полетите на неизвестни дронове започнаха в края на септември — дни след като Дания обяви, че за първи път ще придобие прецизни оръжия с голям обсег, във връзка със заплахата от Русия „за следващите години“.

          Разследванията засега не са идентифицирали виновниците, но премиерът Мете Фредериксен отправи категорично послание:

          „Има една основна страна, която представлява заплаха за сигурността на Европа, и това е Русия.“

          Продължаващото разследване

          След последния инцидент полицията в Северна Ютландия съобщи в X, че е получила сигнал за „един или повече дрона“, забелязани около летището.

          „Провеждаме интензивно разследване в района. Към момента нямаме допълнителна информация и затова не можем да потвърдим достоверността на ситуацията.“

