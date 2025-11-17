ПРЕДИ МИНУТИ: Земетресение разлюля Благоевград

Земетресение с магнитуд 3,5 по скалата на Рихтер е регистрирано днес край Благоевград, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН. Трусът е отчетен в 16:48 ч. българско време.

Епицентърът е локализиран 13,3 км западно от Симитли, в област Благоевград и на около 90 км от София.

Координатите на огнището са 41.93° N, 22.96° E.

До момента няма данни за щети или пострадали, информират от института.