      понеделник, 17.11.25
          ПРЕДИ МИНУТИ: Земетресение разлюля Благоевград

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Земетресение с магнитуд 3,5 по скалата на Рихтер е регистрирано днес край Благоевград, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН. Трусът е отчетен в 16:48 ч. българско време.

          Епицентърът е локализиран 13,3 км западно от Симитли, в област Благоевград и на около 90 км от София.
          Координатите на огнището са 41.93° N, 22.96° E.

          До момента няма данни за щети или пострадали, информират от института.

          1 коментар

