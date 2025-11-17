През последния месец: Горивата продължават да поскъпват, особено дизелът

Поскъпването на дизела и бензина на колонките в България продължава, а експерти прогнозират, че тенденцията ще се запази и през следващите седмици. Най-сериозният ръст остава при дизеловото гориво.

Колко поскъпнаха горивата за месец?

Според данни, цитирани от NOVA:

Дизел: +12 ст. (от 2,50 лв.)

+12 ст. (от 2,50 лв.) Бензин А95: +5 ст. (средно около 2,43 лв. преди месец)

+5 ст. (средно около 2,43 лв. преди месец) Газ: +2 ст.

През последните дни цените се задържат, но общият месечен тренд е нагоре.

Защо се случва това?

Въпреки очакванията, че дерогацията за „Лукойл“, която временно премахва влиянието на част от санкциите, може да доведе до понижение на цените, търговците наблюдават обратното.

Димитър Хаджидимитров, Асоциация на българските търговци, производители и вносители на горива: Средното увеличение на цените на едро при дизела е около 20 ст., при бензин А95 – 7–8 ст., а на колонката дизелът вече е с около 11 ст. нагоре.

Той прогнозира, че през следващите 1–2 седмици цените ще се изравнят с поскъпването на едро, което означава още ръст.

Фактори, които държат цените високи

Според експерти причините не са в цената на суровия петрол (която е относително стабилна), а в:

повишеното зимно потребление , което води до локални пикове

, което води до локални пикове логистични затруднения , ако бъде ограничен износът към Гърция, Румъния и Сърбия

, ако бъде ограничен износът към Гърция, Румъния и Сърбия несигурността около бъдещето на активите на „Лукойл“

Цветомир Николов, Център за изследване на демокрацията: Ако е забранен износът, планираните количества към съседните държави няма как да бъдат придвижени, което може да доведе до леко колебание на пазара.

Какво следва след 29 април?

Отсрочката от САЩ за работа на „Лукойл“ е до 29 април 2026 г., а след това стоят няколко варианта:

Глобална продажба на активите на „Лукойл“ Сделка на регионално ниво Продажба на конкретния български бизнес

Според експерта Валентин Кънев най-добрият ход би бил „Лукойл“ глобално да продаде своите активи – това би решило и проблема с българската рафинерия.