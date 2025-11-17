НА ЖИВО
          Начало

          През последния месец: Горивата продължават да поскъпват, особено дизелът

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Поскъпването на дизела и бензина на колонките в България продължава, а експерти прогнозират, че тенденцията ще се запази и през следващите седмици. Най-сериозният ръст остава при дизеловото гориво.

          Колко поскъпнаха горивата за месец?

          Според данни, цитирани от NOVA:

          • Дизел: +12 ст. (от 2,50 лв.)
          • Бензин А95: +5 ст. (средно около 2,43 лв. преди месец)
          • Газ: +2 ст.

          През последните дни цените се задържат, но общият месечен тренд е нагоре.

          Защо се случва това?

          Въпреки очакванията, че дерогацията за „Лукойл“, която временно премахва влиянието на част от санкциите, може да доведе до понижение на цените, търговците наблюдават обратното.

          Жечо Станков: България има горива за шест месеца – няма място за паника Жечо Станков: България има горива за шест месеца – няма място за паника

          Димитър Хаджидимитров, Асоциация на българските търговци, производители и вносители на горива: Средното увеличение на цените на едро при дизела е около 20 ст., при бензин А95 – 7–8 ст., а на колонката дизелът вече е с около 11 ст. нагоре.

          Той прогнозира, че през следващите 1–2 седмици цените ще се изравнят с поскъпването на едро, което означава още ръст.

          Фактори, които държат цените високи

          Според експерти причините не са в цената на суровия петрол (която е относително стабилна), а в:

          • повишеното зимно потребление, което води до локални пикове
          • логистични затруднения, ако бъде ограничен износът към Гърция, Румъния и Сърбия
          • несигурността около бъдещето на активите на „Лукойл“

          Цветомир Николов, Център за изследване на демокрацията: Ако е забранен износът, планираните количества към съседните държави няма как да бъдат придвижени, което може да доведе до леко колебание на пазара.

          „Подкрепа“ алармира: Работещите обедняват отново „Подкрепа“ алармира: Работещите обедняват отново

          Какво следва след 29 април?

          Отсрочката от САЩ за работа на „Лукойл“ е до 29 април 2026 г., а след това стоят няколко варианта:

          1. Глобална продажба на активите на „Лукойл“
          2. Сделка на регионално ниво
          3. Продажба на конкретния български бизнес

          Според експерта Валентин Кънев най-добрият ход би бил „Лукойл“ глобално да продаде своите активи – това би решило и проблема с българската рафинерия.

