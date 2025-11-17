„Продължаваме промяната“ с първи коментар след преместването на Коцев и Барбутов в затвора

„Продължаваме промяната“ публикува първия си коментар в социалната мрежа „Феясбук“, след като адвокат Ина Лулчева съобщи, че кметът на Варна Благомир Коцев и бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов са били преместени в Софийския затвор.
Официална позиция на „Продължаваме промяната“
От партията определят ситуацията като прецедент, който подкопава доверието в институциите и поставя под въпрос принципите на правовата държава.
