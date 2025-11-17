НА ЖИВО
          „Продължаваме промяната“ с първи коментар след преместването на Коцев и Барбутов в затвора

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Продължаваме промяната“ публикува първия си коментар в социалната мрежа „Феясбук“, след като адвокат Ина Лулчева съобщи, че кметът на Варна Благомир Коцев и бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов са били преместени в Софийския затвор.

          Официална позиция на „Продължаваме промяната“

          „Безумието, в което е поставена Варна – да бъде управлявана от кмет в затвора, без съдебен процес и присъда – е символ на разпада на България, който къде с недоумение, къде с апатия, наблюдават в реално време всички българи.“

          От партията определят ситуацията като прецедент, който подкопава доверието в институциите и поставя под въпрос принципите на правовата държава.

