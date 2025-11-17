Руската групировка войски „Восток“ настъпва на широк фронт срещу Гуляйполе и разрушава отбраната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на няколко направления в Запорожка и Днепропетровска област, пише „Рибар“.

Последно щурмови части на 36-та гвардейска мотострелкова бригада от 29-та армия превзеха село Гай. Там са издигнати руски знамена, а атаките продължават по-на север и на запад.

Освен това,

▪В сектора на изток руските войски настъпват северно от Вовчие към Тихое. Няколко горски пояса са взети под контрол.

▪Южно от Даниловка ВСУ са прогонени от няколко горски пояса по подстъпите към Нечаевка, Радостне и Нови Запорожие. Настъплението там също продължава.

▪В околностите на Сладкое руснаците са „разчистили“ няколко опорни пункта и „джобовете“, създадени по време на настъплението към Сладкое след превземането на Успеновка. Сега руската армия изтласква ВСУ от полетата по-напред към река Гайчур.

▪От Равнополе и Яблоково се провежда офанзива на запад към Варваровка. Там руските части вероятно ще формират „клещи“ (полуобхват) на Гуляйполе.

▪ Руската армия има успехи и в източното си настъпление към самото Гуляйполе. Там руснаците са успели да заемат покрайнините на Веселе и Зелени Хай, а също така се приближават към Червоное. ВСУ преди това са изтласкани от полетата на север.

Почти цялото източно Запорожко направление се движи и ситуацията за ВСУ бързо се влошава. Както се очакваше, украинските сили се опитват да установят отбрана по поречието на река Гайчур.

Съдейки по темпото на настъплението на „Восток“, украинците са успели да изтеглят поне част от своите войски и да ги прехвърли през реката. Останалите в „междуречието“ се опитват да спечелят време за укрепване на отбраната при Гайчур.

Междувременно руските части не само се приближават към Гуляйполе от север, но и настъпват от изток, където ВСУ е изградил укрепления. От Яблоково е напълно възможно да се напредне през тези укрепления, като по този начин се избегне фронтална атака срещу отбранителната линия по пътя към Гуляйполе.

Основен въпрос е дали Украйна ще реши да води битка за задържане на родината на Нестор Махно, която има значително политическо значение, тъй като стратегическото ѝ значение е практически загубено, или няма да го направи и ще изтегли силите си зад втора линия на отбраната, която руските части вече са пробили в друг сектор.