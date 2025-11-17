НА ЖИВО
          Разследват причините за трагедията на АМ „Тракия": основните версии –

          Разследването на тежката катастрофа, която почерни уикенда и доведе до часово блокиране на автомагистрала „Тракия“, продължава. Властите работят по няколко ключови версии за причините зад трагичния инцидент, при който загинаха трима души. Сблъсъкът е станал в събота сутринта в участъка между Стара и Нова Загора, след като лек автомобил е преминал през мантинелата и се е ударил челно в насрещно движеща се кола.

          ► Официалната хронология

          По информация на старши комисар Красимир Христов, директор на ОДМВР–Стара Загора, катастрофата е станала около 9:00 часа на 15 ноември, на 209-ия километър от магистралата. По неизяснени към момента причини водачката губи контрол, удря се в разделителната мантинела, прескача я и се сблъсква челно с автомобил в другото платно.

          На място загиват 23-годишната шофьорка и семейство, пътувало в насрещната кола. Пострадало е и момиче, пътуващо в посока Бургас.

          Окръжният прокурор на Стара Загора Мария Михайлова съобщава, че незабавно е образувано досъдебно производство, възложено на следовател от Окръжния следствен отдел.

          „Предстои назначаването на множество експертизи… Основната ще бъде автотехническата“, уточнява тя.

          Назначени са и съдебномедицински експертизи, а разследването трябва да приключи в тримесечен срок.

          ► Основни версии: Какво може да е довело до трагедията?

          Въпреки че участъкът е новоасфалтиран и в отлично състояние, експертите анализират няколко възможни фактора.

          Автомобилният специалист Стефан Драганов посочва, че най-вероятната причина е разсейване на водача, довело до внезапна маневра и последваща свръхреакция с волана.

          Сред другите версии, които ще бъдат проверени:

          Несъобразена скорост, особено с оглед на гъстата мъгла в района по време на инцидента.
          Техническа неизправност — например спукана или мека гума.
          Липса на опит в критична ситуация и неправилна реакция при внезапна опасност.

          Инцидентът доведе до над пет часа блокиране на движението в посока Бургас и сериозно натоварване на обходните маршрути през Стара Загора.

