Разследват причините за трагедията на АМ „Тракия“: основните версии

Разследването на тежката катастрофа, която почерни уикенда и доведе до часово блокиране на автомагистрала „Тракия“, продължава. Властите работят по няколко ключови версии за причините зад трагичния инцидент, при който загинаха трима души. Сблъсъкът е станал в събота сутринта в участъка между Стара и Нова Загора, след като лек автомобил е преминал през мантинелата и се е ударил челно в насрещно движеща се кола.

► Официалната хронология

По информация на старши комисар Красимир Христов, директор на ОДМВР–Стара Загора, катастрофата е станала около 9:00 часа на 15 ноември, на 209-ия километър от магистралата. По неизяснени към момента причини водачката губи контрол, удря се в разделителната мантинела, прескача я и се сблъсква челно с автомобил в другото платно.

На място загиват 23-годишната шофьорка и семейство, пътувало в насрещната кола. Пострадало е и момиче, пътуващо в посока Бургас.

Окръжният прокурор на Стара Загора Мария Михайлова съобщава, че незабавно е образувано досъдебно производство, възложено на следовател от Окръжния следствен отдел.

„Предстои назначаването на множество експертизи… Основната ще бъде автотехническата“, уточнява тя.

Назначени са и съдебномедицински експертизи, а разследването трябва да приключи в тримесечен срок.

► Основни версии: Какво може да е довело до трагедията?

Въпреки че участъкът е новоасфалтиран и в отлично състояние, експертите анализират няколко възможни фактора.

Автомобилният специалист Стефан Драганов посочва, че най-вероятната причина е разсейване на водача, довело до внезапна маневра и последваща свръхреакция с волана.

Сред другите версии, които ще бъдат проверени:

⇒ Несъобразена скорост, особено с оглед на гъстата мъгла в района по време на инцидента.

⇒ Техническа неизправност — например спукана или мека гума.

⇒ Липса на опит в критична ситуация и неправилна реакция при внезапна опасност.

Инцидентът доведе до над пет часа блокиране на движението в посока Бургас и сериозно натоварване на обходните маршрути през Стара Загора.