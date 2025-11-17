НА ЖИВО
          Румен Спецов поема „Лукойл": нови преговори със САЩ за дерогацията след 2026 г.

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Срокът на дерогацията, предоставена на страната ни от САЩ, изтича на 29 април 2026 г.

          Новият особен управител на „Лукойл“ в България – Румен Спецов – се очаква да бъде вписан в Търговския регистър. Решението за неговото назначаване бе взето в петък, когато Министерският съвет одобри кандидатурата му.

          Румен Спецов поема контрола над „Лукойл" в България

          Съгласно действащите законови текстове, с този избор Спецов поема управлението на всички четири дружества на компанията у нас. Срокът на дерогацията, която България получи от САЩ, остава фиксиран – до 29 април 2026 г.

          През почивните дни премиерът Росен Желязков заяви, че през април правителството ще внесе ново искане за удължаване на дерогацията. Предстоят преговори с американското правителство за периода след 29 април, когато настоящият режим за дейността на руската компания у нас приключва.

