Русия и Китай поемат в нова посока: Мишустин и Ли Цян обещаха ускорено партньорство

Руският премиер Михаил Мишустин проведе официална среща в Москва с премиера на Държавния съвет на Китай Ли Цян, като разговорът между двамата лидери още веднъж подчерта дълбочината на стратегическите отношения между двете държави. Срещата се състоя в рамките на заседанието на Съвета на правителствените ръководители на ШОС.
Още в началото на разговора Мишустин акцентира върху необходимостта двустранните икономически връзки да се развиват чрез нови и по-амбициозни проекти. Той посочи, че Москва и Пекин имат всички предпоставки да надграждат своето партньорство, като заяви:
Руският премиер подчерта, че сътрудничеството между двете страни е насочено към дългосрочно укрепване на стабилността, индустриалния капацитет и технологичния суверенитет.
От своя страна Ли Цян благодари за топлия прием и подчерта, че китайската делегация пристига с ясни цели и ангажимент към задълбочаване на двустранната работа. Той отбеляза, че посещението има за цел да синхронизира позициите на двете страни по ключови направления, както в рамките на ШОС, така и в двустранните икономически проекти.
Ли Цян подчерта, че Пекин и Москва следват общ стратегически курс, зададен от лидерите на двете страни, като допълни:
Срещата между двамата премиери се вписва в контекста на все по-плътните икономически връзки между Русия и Китай — отношения, които стават ключови за региона и за баланса на силите на международната сцена.
