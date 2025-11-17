НА ЖИВО
          Русия и Китай поемат в нова посока: Мишустин и Ли Цян обещаха ускорено партньорство

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Руският премиер Михаил Мишустин проведе официална среща в Москва с премиера на Държавния съвет на Китай Ли Цян, като разговорът между двамата лидери още веднъж подчерта дълбочината на стратегическите отношения между двете държави. Срещата се състоя в рамките на заседанието на Съвета на правителствените ръководители на ШОС.

          Още в началото на разговора Мишустин акцентира върху необходимостта двустранните икономически връзки да се развиват чрез нови и по-амбициозни проекти. Той посочи, че Москва и Пекин имат всички предпоставки да надграждат своето партньорство, като заяви:

          „Смятаме за важно да създаваме нови точки на растеж — изхождайки от обективните конкурентни предимства на икономиките на Русия и Китай.“

          Руският премиер подчерта, че сътрудничеството между двете страни е насочено към дългосрочно укрепване на стабилността, индустриалния капацитет и технологичния суверенитет.

          „Ще защитаваме последователно нашите общи интереси, ще укрепваме индустриалния и технологичния суверенитет, ще постигаме поставените цели — в дух на добросъседство, взаимно уважение и зачитане интересите на другия“, заяви Мишустин.

          От своя страна Ли Цян благодари за топлия прием и подчерта, че китайската делегация пристига с ясни цели и ангажимент към задълбочаване на двустранната работа. Той отбеляза, че посещението има за цел да синхронизира позициите на двете страни по ключови направления, както в рамките на ШОС, така и в двустранните икономически проекти.

          „Основните цели на визитата ни в Русия са да изградим ефективна работа с руските колеги и да съгласуваме позициите си по конкретни задачи на двустранното взаимодействие“, заяви китайският премиер.

          Ли Цян подчерта, че Пекин и Москва следват общ стратегически курс, зададен от лидерите на двете страни, като допълни:

          „Китай и Русия ще укрепват взаимноизгодното сътрудничество и ще работят за благото на двата народа.“

          Срещата между двамата премиери се вписва в контекста на все по-плътните икономически връзки между Русия и Китай — отношения, които стават ключови за региона и за баланса на силите на международната сцена.

