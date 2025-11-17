Русия показа как ще изглежда модернизирания Су-57 с плоски дюзи

На изложението Dubai Airshow 2025 в ОАЕ бе показан модел на руския изтребител Су-57 от пето поколение, оборудван с нови двигатели АЛ-51Ф1 (известни още като „Изделие 30“) с плоски дюзи. Снимки на прототипа бяха публикувани от руски медии, включително Обединената авиокомпания.

- Реклама -

„Двигателите АЛ-51Ф1, в режим без доизгаряне, ще осигурят на изтребителя Су-57М рязко увеличение на свръхзвуковата крейсерска скорост до 1,9 – 2,1 Маха. В момента тази скорост достига 1,6 – 1,7 Маха“, съобщават руските медии.

Наблюдатели прогнозират, че двигателите АЛ-51Ф1 ще подобрят стелт характеристиката на Су-57, ще намалят експлоатационните разходи и ще увеличат обхвата на изтребителя.

Очаква се самолетът с плоски дюзи да бъде предложен за износ, въпреки че вероятно ще го получат и руските Въздушно-космически сили.