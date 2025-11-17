НА ЖИВО
          Русия показа как ще изглежда модернизирания Су-57 с плоски дюзи

          Су-57 с плоски дюзи
          Су-57 с плоски дюзи
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          На изложението Dubai Airshow 2025 в ОАЕ бе показан модел на руския изтребител Су-57 от пето поколение, оборудван с нови двигатели АЛ-51Ф1 (известни още като „Изделие 30“) с плоски дюзи. Снимки на прототипа бяха публикувани от руски медии, включително Обединената авиокомпания.

          „Двигателите АЛ-51Ф1, в режим без доизгаряне, ще осигурят на изтребителя Су-57М рязко увеличение на свръхзвуковата крейсерска скорост до 1,9 – 2,1 Маха. В момента тази скорост достига 1,6 – 1,7 Маха“, съобщават руските медии.

          Наблюдатели прогнозират, че двигателите АЛ-51Ф1 ще подобрят стелт характеристиката на Су-57, ще намалят експлоатационните разходи и ще увеличат обхвата на изтребителя.

          Очаква се самолетът с плоски дюзи да бъде предложен за износ, въпреки че вероятно ще го получат и руските Въздушно-космически сили.

          Политика

          Ваня Григорова: Не позволих БСП да паразитират върху гърба ми

          Златина Петкова -
          "Не позволих БСП да паразитират върху гърба ми." Това каза общинският съветник с СОС Ваня Григорова, която беше гост в предаването "Делници" с водещ...
          Война

          Евгений Дикий за изтеглянето на ВСУ от Покровск: Да се настъпва е по-лесно, отколкото да се отстъпва

          Иван Христов -
          Русия е успяла да наложи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) тежки градски боеве в Покровск и Мирноград.  Това заяви пред Radio NV Евгений...
          Война

          Грузия обвини Украйна в „голяма неблагодарност“

          Иван Христов -
          Председателят на парламента на Грузия Шалва Папуашвили публикува остро изявление срещу украинското правителство, обвинявайки го в „голяма неблагодарност“ към грузинския народ, съобщава TV1. Папуашвили...

