Русия показва за първи път Су-57 в Близкия Изток

Новият руски многоцелеви изтребител от пето поколение, Су-57, ще бъде представен за първи път в Близкия Изток на авиошоуто в Дубай през 2025 г., предава ТАСС. Самолетът е бил представян преди това на изложби в Китай и Индия.

- Реклама -

Изтребителят ще бъде пилотиран от Героя на Руската федерация и главен пилот на конструкторското бюро „Сухой“ на Обединената самолетостроителна корпорация (ОАК) Сергей Богдан. Летателната програма на Су-57 ще бъде акцентът на участието на Русия на авиошоуто в Дубай.

Изложението в Дубай се провежда от 17 до 21 ноември.