      понеделник, 17.11.25
          Война

          Руските войски са разширили зоната си на контрол при Покровск

          Руските войски са разширили зоната си на контрол в района на Покровск, обяви ръководителят на руската администрация в Донецка област Денис Пушилин, цитиран от РИА Новости.

          „Нашите части продължават да разширяват зоната си на контрол близо до Красноармейск (Покровск) в посока Гришино, като и тук се наблюдава увеличение на зоната на контрол“, заяви той.

          Боевете в самия Покровск продължават, а градът се разчиства.

          „Правят се различни опити за пробив от страната на противника, но нашите войници систематично изпълняват работата си“, отбеляза Пушилин.

          В Мирноград руските войски разчистват високи сгради и са обезопасили всички пътища, по които украинските въоръжени сили биха могли да излязат от града, добави той.

          Покровск и Мирноград образуват градска агломерация. Това е ключов транспортен възел за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Донбас: значителна част от доставките на продоволствия и подкрепления за Часов Яр са преминавали от там и през Константиновка. Той също така играе ключова роля в снабдяването с боеприпаси на Селидово, град, който е бе крайъгълният камък на украинската отбрана по цялата фронтова линия в Донецка област.

