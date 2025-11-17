Руските сили са ударили сборен пункт на резервисти от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Сумска област, заяви източник пред РИА Новости.

„Най-малко пет удара с дрон „Геран-2“ са извършени по цел североизточно от Суми, близо до Хомино. Ударът е нанесен на запад от самото Хомино, като е насочен към сборен пункт на резервисти“, казва събеседникът на агенцията.

По думите му, руснаците са ударили и склад, съхраняващ военна техника, а в обекта са се ремонтирали превозни средства, използвани в бой.

По-рано Русия обяви създаването на зона за сигурност в Сумска област с дълбочина от осем до дванадесет километра. Президентът Владимир Путин заяви, че това е резултат от нападението на ВСУ в Курска област и последвалото удължаване на фронтовата линия с две хиляди километра.

Русия няма за цел да превземе Суми, но такава възможност не може да бъде изключена; действията на армията са продиктувани от логиката на конфликта, подчерта президентът на Русия.