      понеделник, 17.11.25
          Война

          Руснаците разгромиха сборен пункт на резервисти от ВСУ в Сумска област

          Руските сили са ударили сборен пункт на резервисти от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Сумска област, заяви източник пред РИА Новости.

          „Най-малко пет удара с дрон „Геран-2“ са извършени по цел североизточно от Суми, близо до Хомино. Ударът е нанесен на запад от самото Хомино, като е насочен към сборен пункт на резервисти“, казва събеседникът на агенцията.

          По думите му, руснаците са ударили и склад, съхраняващ военна техника, а в обекта са се ремонтирали превозни средства, използвани в бой.

          По-рано Русия обяви създаването на зона за сигурност в Сумска област с дълбочина от осем до дванадесет километра. Президентът Владимир Путин заяви, че това е резултат от нападението на ВСУ в Курска област и последвалото удължаване на фронтовата линия с две хиляди километра.

          Русия няма за цел да превземе Суми, но такава възможност не може да бъде изключена; действията на армията са продиктувани от логиката на конфликта, подчерта президентът на Русия.

