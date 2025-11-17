НА ЖИВО
          Руснаците влязоха в Степногорск, нахлуват в Запорожка област по брега на бившия Каховски язовир

          Руската армия влезе в Степногорск
          Руската армия влезе в Степногорск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Подразделения на руската армия са установили контрол над по-голямата част от Степногорск в Запорожка област и нахлуват на север по брега на бившия Каховски язовир, пише „Военная Хроника“.

          Според оперативни доклади, украинските сили са блокирани в района на местната фабрика за колбаси, която е била използвана като ключов възел на отбраната.

          Междувременно руските подразделения продължават настъплението си в Приморское, напредвайки по протежение на разширена отбранителна линия по протежение на бившия Каховски язовир. Успешното напредване в тези райони позволява на руските сили да заплашат с обкръжение десния фланг на групировката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в района на Орехов. По-нататъшното напредване през Лукяновско и Новояковливка крие риск от обкръжаване на значителни украински сили, което като цяло е в съответствие с актуализирания подход на руската армия за щурмуване на големи укрепени райони.

