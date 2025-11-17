Рязък скок на рака под 50: храната е главният заподозрян

Консумацията на ултрапреработени храни може да стои зад тревожния глобален ръст на случаите на рак на дебелото черво и ректума сред хора под 50 години. До този извод стига ново мащабно изследване, цитирано от „Евронюз“, което определя модерното хранене като потенциален ключов рисков фактор за сериозното заболяване.

Ултрапреработените храни – от пакетирани снаксове и подсладени закуски до инстантни нудли и готови пици – заемат все по-голям дял в ежедневното меню на хората през последните десетилетия. Паралелно с това лекарите отчитат рязко увеличение на случаите на колоректален рак сред млади пациенти, които често се диагностицират по-късно и със значително по-тежка прогноза.

Последното изследване проследява хранителните навици и медицинската история на над 29 000 жени в САЩ за период от повече от 20 години. Учените установяват, че жените, които консумират най-голямо количество ултрапреработени храни, имат 45% по-висок риск от поява на аденоми – полипи в дебелото черво и ректума, които могат да се развият в рак.

„Колкото повече ултрапреработени храни консумирате, толкова по-голяма е вероятността това да доведе до полипи в дебелото черво“, обяснява д-р Андрю Чан, автор на изследването и гастроентеролог в Мас Дженерал Бригам Кенсър Инститют.

Според него ограничаването на тези продукти – богати на захар, сол, наситени мазнини и разнообразни добавки – може да помогне за намаляване на броя на ранните случаи на рак.

Интересното е, че изследователите не откриват връзка между ултрапреработените храни и т.нар. назъбени лезии – друг вид предракови изменения. Това може да означава, че различните храни или добавки влияят по различен начин върху формирането на полипи.

Дори след включване на други рискови фактори като затлъстяване, тютюнопушене и нисък прием на фибри, данните остават стабилни. Това подсилва аргумента, че хранителните навици играят ключова роля.

Изследването обаче не доказва категорично, че ултрапреработените храни причиняват рак — но подчертава важна връзка, която не може да бъде пренебрегната. Учените планират да анализират по-подробно кои видове преработени храни крият най-големи рискове.

„Храненето не е пълното обяснение за тази тревожна тенденция. Виждаме пациенти с ранен колоректален рак, които се хранят много здравословно“, отбелязва още д-р Чан.

Докато науката търси точните механизми, едно е ясно – глобалният ръст на заболяването сред младите изисква спешно внимание, а промяната в начина на хранене може да се окаже ключов инструмент в превенцията.