      понеделник, 17.11.25
          Съдът остави за постоянно в ареста мъж, пребил партньорката си в София

          Софийският районен съд наложи постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 48-годишен мъж, обвинен в нанасяне на телесна повреда на жена, с която живее на семейни начала. Това съобщиха от Софийската районна прокуратура.

          Инцидентът е станал на 12 ноември, около 21:30 часа, в столичния квартал „Надежда“. Според данните по разследването, обвиняемият Б.Г. е нанесъл множество удари с ръце и крака по главата и тялото на жената. Вследствие на побоя ѝ е причинена лека телесна повреда.

          Деянието е квалифицирано като извършено в условията на домашно насилие.

          По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда „лишаване от свобода“. От прокуратурата уточняват, че мъжът има предишни осъждания.

          Първоначално Б.Г. е бил задържан с прокурорско постановление за срок до 72 часа. Впоследствие прокуратурата е внесла искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение.

          Определението на съда подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.

