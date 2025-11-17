Съдът остави за постоянно в ареста мъж, пребил партньорката си в София

Софийският районен съд наложи постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 48-годишен мъж, обвинен в нанасяне на телесна повреда на жена, с която живее на семейни начала. Това съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Инцидентът е станал на 12 ноември, около 21:30 часа, в столичния квартал „Надежда“. Според данните по разследването, обвиняемият Б.Г. е нанесъл множество удари с ръце и крака по главата и тялото на жената. Вследствие на побоя ѝ е причинена лека телесна повреда.

Деянието е квалифицирано като извършено в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда „лишаване от свобода“. От прокуратурата уточняват, че мъжът има предишни осъждания.

Първоначално Б.Г. е бил задържан с прокурорско постановление за срок до 72 часа. Впоследствие прокуратурата е внесла искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение.

Определението на съда подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.