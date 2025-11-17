Съпругът на Алена каза от какво си е отишла за часове

Астроложката Алена, една от най-обичаните и разпознаваеми личности у нас, е починала внезапно вчера сутринта на 70-годишна възраст. Тъжната новина беше потвърдена от нейния съпруг Андрей Тилков, който сподели пред „България Днес“, че загубата идва „неочаквано и за броени часове“.
Влошаване след прекаран COVID-19
По думите на съпруга ѝ, през септември двамата са се заразили с COVID-19 по време на събитие. Заболяването протича леко, но въпреки това Алена не успява да си върне силите. В следващите месеци усеща силно изтощение, което постепенно се задълбочава.
В нощта срещу 16 ноември състоянието ѝ рязко се влошава и тя си отива сутринта.
Живот и професионален път
Алена (родена на 26 януари 1955 г. в София) завършва 91-ва Немска езикова гимназия и по-късно ВИИ „Карл Маркс“ със специалност „Международни икономически отношения“.
Още от детството си твърди, че вижда „незримия свят“ – преживяване, което разпалва интереса ѝ към астрологията и нумерологията.
През 1977 г. започва да изучава астрология, като по собствените ѝ думи в този свят я въвежда възрастен японски астролог. В следващите десетилетия Алена се превръща в най-популярния астролог у нас, автор на хороскопи, книги и прогнози, изграждайки репутация на дисциплиниран, последователен и отдаден професионалист.
Остава ярка следа
Семейството ѝ подчертава, че Алена ще бъде запомнена с:
• огромната си енергия • професионализъм • човечност • подкрепа към хората около нея
