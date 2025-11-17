Съпругът на Алена каза от какво си е отишла за часове

Астроложката Алена, една от най-обичаните и разпознаваеми личности у нас, е починала внезапно вчера сутринта на 70-годишна възраст. Тъжната новина беше потвърдена от нейния съпруг Андрей Тилков, който сподели пред „България Днес“, че загубата идва „неочаквано и за броени часове“.

„Алена си отиде неочаквано. Влоши се и буквално за няколко часа си отиде.“ „Въпреки всичко вярвахме и се надявахме, че ще успее да се възстанови. Уви, съдбата реши друго.“ - Реклама -

Влошаване след прекаран COVID-19

По думите на съпруга ѝ, през септември двамата са се заразили с COVID-19 по време на събитие. Заболяването протича леко, но въпреки това Алена не успява да си върне силите. В следващите месеци усеща силно изтощение, което постепенно се задълбочава.

В нощта срещу 16 ноември състоянието ѝ рязко се влошава и тя си отива сутринта.

Живот и професионален път

Алена (родена на 26 януари 1955 г. в София) завършва 91-ва Немска езикова гимназия и по-късно ВИИ „Карл Маркс“ със специалност „Международни икономически отношения“.

Още от детството си твърди, че вижда „незримия свят“ – преживяване, което разпалва интереса ѝ към астрологията и нумерологията.

През 1977 г. започва да изучава астрология, като по собствените ѝ думи в този свят я въвежда възрастен японски астролог. В следващите десетилетия Алена се превръща в най-популярния астролог у нас, автор на хороскопи, книги и прогнози, изграждайки репутация на дисциплиниран, последователен и отдаден професионалист.

Остава ярка следа

Семейството ѝ подчертава, че Алена ще бъде запомнена с:

• огромната си енергия

• професионализъм

• човечност

• подкрепа към хората около нея