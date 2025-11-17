Сърбия хваща контрабанда: куфари и седалки пълни с препарати за отслабване

Сръбските гранични служби предотвратиха опит за контрабанда на общо 230 пакета продукти за отслабване, укривани по различни места в автомобил, пътуващ от България към Сърбия. Задържането е извършено на контролно-пропускателния пункт „Градина“, съобщи телевизия N1.

По време на щателната проверка митническите служители открили стоката, разпределена на няколко необичайни места – в куфарите на пътниците, под тапицерията на багажника и зад предните седалки. Част от продуктите били прикрити с лични вещи, поставени на задната седалка.

Контрабандната пратка включва:

107 пакета “MERVMIX DETOX TEA” – чай за отслабване

– чай за отслабване 75 пакета “MERVMIX COFFEE” – кафе за отслабване

– кафе за отслабване 48 буркана “MERVMIX HERBAL PASTE” – меден билков пастет

След приключване на процедурата съдът е постановил окончателно конфискуване на всички продукти. Пътниците, опитали се да внесат стоката незаконно, са били глобени съгласно сръбското законодателство.