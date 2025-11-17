САЩ събират голяма флотилия край Венецуела, в региона влезе самолетоносача Gerald Ford

Американският самолетоносач Gerald Ford навлезе в Карибско море. Американските сили в региона вече наброяват над 10 военни кораба и приблизително 12 000 души персонал. Според The Los Angeles Times това е най-голямото струпване на американска огнева мощ в региона от десетилетие.

В центъра на тази демонстрационна ескадра е най-големият и модерен самолетоносач в света Gerald Ford. Екипажът му се състои от 4000 моряци и летци. Той превозва десетки бойни и спомагателни самолети.

Това разполагане идва на фона на ескалиращата ситуация във Венецуела. САЩ обявиха началото на мащабна операция за борба с наркотиците „Южно копие“.

Командирът на ударната група, контраадмирал Пол Ланзилота, заяви, че пристигането на Gerald Ford ще подсили вече значителните сили на ВМС на САЩ, посветени на „защитата на сигурността и просперитета на нацията от наркотероризма в Западното полукълбо“. Президентът Доналд Тръмп също намекна, че операцията може да се разшири отвъд военноморските операции, заявявайки, че САЩ планират да „спрат вноса на наркотици по суша“.

Изданието отбелязва, че САЩ продължават да оказват натиск върху президента на Венецуела Николас Мадуро. От началото на септември американски удари са убили най-малко 80 души при 20 атаки срещу лодки, заподозрени в превоз на наркотици в Карибите и източната част на Тихия океан.

Американските бойни групи самолетоносачи, пише вестникът, традиционно се използват като инструмент за натиск и възпиране, тъй като техните самолети са способни да нанасят удари дълбоко във вражеската територия. Докато някои експерти се съмняват, че гигантът Ford е оптималният избор за борба с наркокартелите, те признават, че присъствието му може да има значителен психологически ефект върху правителството на Мадуро.