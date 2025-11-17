НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 17.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          САЩ възстановяват нормалния полетен график след рекордно дългото блокиране на правителството

          0
          11
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Полетите в САЩ постепенно се връщат към нормален режим, след като Федералната авиационна администрация (FAA) обяви отмяна на ограниченията, въведени по време на парализата на работата на правителството. Решението бе съобщено на 16 ноември вечерта, като нормалната операция на системата се възобновява от 06:00 ч. вашингтонско време (13:00 ч. българско време).

          - Реклама -

          Рекордното 43-дневно спиране на правителството доведе до хаос в авиацията. Хиляди полети бяха отменени, а 10% от вътрешните полети не се осъществиха в 40 от най-натоварените летища в страната, поради недостиг на контролно-кула персонал. Много от служителите бяха помолени да работят без заплащане по време на бюджетната криза.

          Доналд Тръмп сложи край на най-дългото правителствено прекъсване в САЩ Доналд Тръмп сложи край на най-дългото правителствено прекъсване в САЩ

          Ситуацията се усложни допълнително след критиките на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, който заплаши да намали заплатите на авиационните диспечери, обадили се болни по време на блокирането – обвинявайки ги, че „не постъпват патриотично“.

          Въпреки че работата на правителството бе възстановена още на 12 ноември, пътуванията със самолет намаляха с 3% през уикенда, а FAA отчита, че част от авиокомпаниите не са спазили първоначалните ограничения.

          Министърът на транспорта Шон Дъфи заяви:

          „Сега можем да насочим усилията си към наемането на нови контрольори и изграждането на нова, модерна система за контрол на въздушното движение.“

          Отмяната на ограниченията идва в критичен момент — само дни преди очаквания рязък ръст на пътниците за Деня на благодарността на 27 ноември, традиционно един от най-натоварените периоди на годината.

          Полетите в САЩ постепенно се връщат към нормален режим, след като Федералната авиационна администрация (FAA) обяви отмяна на ограниченията, въведени по време на парализата на работата на правителството. Решението бе съобщено на 16 ноември вечерта, като нормалната операция на системата се възобновява от 06:00 ч. вашингтонско време (13:00 ч. българско време).

          - Реклама -

          Рекордното 43-дневно спиране на правителството доведе до хаос в авиацията. Хиляди полети бяха отменени, а 10% от вътрешните полети не се осъществиха в 40 от най-натоварените летища в страната, поради недостиг на контролно-кула персонал. Много от служителите бяха помолени да работят без заплащане по време на бюджетната криза.

          Доналд Тръмп сложи край на най-дългото правителствено прекъсване в САЩ Доналд Тръмп сложи край на най-дългото правителствено прекъсване в САЩ

          Ситуацията се усложни допълнително след критиките на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, който заплаши да намали заплатите на авиационните диспечери, обадили се болни по време на блокирането – обвинявайки ги, че „не постъпват патриотично“.

          Въпреки че работата на правителството бе възстановена още на 12 ноември, пътуванията със самолет намаляха с 3% през уикенда, а FAA отчита, че част от авиокомпаниите не са спазили първоначалните ограничения.

          Министърът на транспорта Шон Дъфи заяви:

          „Сега можем да насочим усилията си към наемането на нови контрольори и изграждането на нова, модерна система за контрол на въздушното движение.“

          Отмяната на ограниченията идва в критичен момент — само дни преди очаквания рязък ръст на пътниците за Деня на благодарността на 27 ноември, традиционно един от най-натоварените периоди на годината.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Пентагонът удари лодка в Карибско море: напрежението с Венецуела расте

          Дамяна Караджова -
          Пентагонът разпространи ново видео от въздушен удар срещу моторна лодка в Карибско море.
          Война

          Орбан: Украйна няма шанс да спечели войната с Русия

          Десислава Димитрова -
          Украйна „няма шанс да спечели войната с Русия“, а продължаването на финансовата подкрепа от Европейския съюз е „икономическо безумие“, заяви Виктор Орбан.
          Общество

          Великобритания със строга реформа: възможно ли е 200 000 украинци да бъдат върнати у дома?

          Дамяна Караджова -
          Великобритания се готви да представи днес една от най-мащабните промени в своята имиграционна политика — реформа, която премахва правото търсещите убежище

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions