САЩ възстановяват нормалния полетен график след рекордно дългото блокиране на правителството

Полетите в САЩ постепенно се връщат към нормален режим, след като Федералната авиационна администрация (FAA) обяви отмяна на ограниченията, въведени по време на парализата на работата на правителството. Решението бе съобщено на 16 ноември вечерта, като нормалната операция на системата се възобновява от 06:00 ч. вашингтонско време (13:00 ч. българско време).

Рекордното 43-дневно спиране на правителството доведе до хаос в авиацията. Хиляди полети бяха отменени, а 10% от вътрешните полети не се осъществиха в 40 от най-натоварените летища в страната, поради недостиг на контролно-кула персонал. Много от служителите бяха помолени да работят без заплащане по време на бюджетната криза.

Ситуацията се усложни допълнително след критиките на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, който заплаши да намали заплатите на авиационните диспечери, обадили се болни по време на блокирането – обвинявайки ги, че „не постъпват патриотично“.

Въпреки че работата на правителството бе възстановена още на 12 ноември, пътуванията със самолет намаляха с 3% през уикенда, а FAA отчита, че част от авиокомпаниите не са спазили първоначалните ограничения.

Министърът на транспорта Шон Дъфи заяви:

„Сега можем да насочим усилията си към наемането на нови контрольори и изграждането на нова, модерна система за контрол на въздушното движение.“

Отмяната на ограниченията идва в критичен момент — само дни преди очаквания рязък ръст на пътниците за Деня на благодарността на 27 ноември, традиционно един от най-натоварените периоди на годината.