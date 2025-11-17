НА ЖИВО
      понеделник, 17.11.25
          Сателитни снимки разкриват тежки щети по ключовото руско пристанище

          Пожар в пристанището на Одеса
          Пожар в пристанището на Одеса
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Сателитни снимки, заснети в неделя, разкриват значителни щети по руското пристанище Новоросийск – един от стратегическите центрове за износ на суров петрол. Само два дни по-рано Украйна съобщи, че е нанесла удари с ракета собствено производство по района.

          Руските власти потвърдиха, че срещу Новоросийск е имало атака. Според официалната информация те са свалили дронове, чиито части са предизвикали пожар, „който бързо бил загасен“. Това е стандартното обяснение, с което Москва обикновено описва подобни украински нападения.

          Въпреки това, от сателитните изображения се забелязват видими поражения по инфраструктурата, макар снимките да са направени от голяма височина.

          Новоросийск има ключово значение за руската икономика. На неговото пристанище се намира един от големите терминали за износ на суров петрол – приходите от който са сред основните финансови източници, подпомагащи руските действия във войната срещу Украйна.

