Сблъсъкът на титаните е за Яник Синер

Яник Синер защити титлата си на Финалите на ATP с победа срещу Карлос Алкарас с 7-6 (7-4), 7-5 и сложи край на бурния сезон с успех над големия си съперник.

- Реклама -

Първият сет бе напълно равностоен, а решаващите моменти наклониха везните към Синер. Италианецът успя да запази концентрация там и затвори сета в тайбрек с 7:4 точки. Това му даде увереност за втората част, в която играта му стана още по-добра. В него Алкарас поведе с пробив, но Синер успя да наложи играта си и затвори втория сет със 7:5.

По този начин италианецът е най-младият тенисист, който защитава шампионския си трофей в този турнир след Роджър Федерер.

С успеха си Яник взриви Торино, спечелвайки точно финала, който феновете очакваха – и добави престижния заключителен турнир към трофеите си от Australian Open и историческия успех на „Уимбълдън“ този сезон.