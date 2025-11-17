НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 17.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортТенис

          Сблъсъкът на титаните е за Яник Синер

          Италианецът надви Карлос Алкарас с 2:0 сета

          0
          20
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Яник Синер защити титлата си на Финалите на ATP с победа срещу Карлос Алкарас с 7-6 (7-4), 7-5 и сложи край на бурния сезон с успех над големия си съперник.

          - Реклама -

          Първият сет бе напълно равностоен, а решаващите моменти наклониха везните към Синер. Италианецът успя да запази концентрация там и затвори сета в тайбрек с 7:4 точки. Това му даде увереност за втората част, в която играта му стана още по-добра. В него Алкарас поведе с пробив, но Синер успя да наложи играта си и затвори втория сет със 7:5.

          По този начин италианецът е най-младият тенисист, който защитава шампионския си трофей в този турнир след Роджър Федерер. 

          С успеха си Яник взриви Торино, спечелвайки точно финала, който феновете очакваха – и добави престижния заключителен турнир към трофеите си от Australian Open и историческия успех на „Уимбълдън“ този сезон. 

          Яник Синер защити титлата си на Финалите на ATP с победа срещу Карлос Алкарас с 7-6 (7-4), 7-5 и сложи край на бурния сезон с успех над големия си съперник.

          - Реклама -

          Първият сет бе напълно равностоен, а решаващите моменти наклониха везните към Синер. Италианецът успя да запази концентрация там и затвори сета в тайбрек с 7:4 точки. Това му даде увереност за втората част, в която играта му стана още по-добра. В него Алкарас поведе с пробив, но Синер успя да наложи играта си и затвори втория сет със 7:5.

          По този начин италианецът е най-младият тенисист, който защитава шампионския си трофей в този турнир след Роджър Федерер. 

          С успеха си Яник взриви Торино, спечелвайки точно финала, който феновете очакваха – и добави престижния заключителен турнир към трофеите си от Australian Open и историческия успех на „Уимбълдън“ този сезон. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Валери Божинов: Къде е държавата, когато българският спорт е в кома, а футболът – напълно изоставен?

          Николай Минчев -
          Валери Божинов избухна със силно емоционален пост в социалните мрежи след поражението на България от Турция с 0:2 в Бурса. Бившият национал скочи на...
          Волейбол

          Кучине Лубе (Чивитанова) с Алекс Николов регистрира втора загуба в Италия

          Николай Минчев -
          Световният вицешампион Александър Николов и отборът на Кучине Лубе (Чивитанова) претърпяха втора загуба за новия сезон в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей отстъпиха...
          Спорт

          Норвегия и Холанд пак пребиха Италия и са на първо Световно този век

          Станимир Бакалов -
          Норвегия се класира за първото си Световно първенство пред XXI век, след като обърна Италия от 0:1 до 4:1 като гост в двубой от...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions