Шофьор в нетрезво състояние катастрофира и избяга след удара

Мъж е самокатастрофирал тази нощ, след като е излязъл от пътя и е паднал в канавка в горнооряховското село Поликраище. След инцидента шофьорът е напуснал местопроизшествието и е изоставил автомобила си, но по-късно е бил установен от полицията. Проверка е показала, че алкохолната му проба е положителна.

Разследването по случая продължава.