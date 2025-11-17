НА ЖИВО
          СКРЪБНА ВЕСТ: Почина едно от най-ярките имена в българската музика

          Проф. Благовеста Константинова – едно от ярките имена в българската музикална култура – си отиде от този свят, съобщиха от Съюза на българските композитори.
          Поклонението ще се състои на 19 ноември в храма „Успение Богородично“ на Централните софийски гробища, предаде БНР.

          Живот, посветен на музиката

          Благовеста Константинова завършва Българската държавна консерватория (днес НМА „Проф. Панчо Владигеров“) със специалност пиано при проф. Люба Енчева (1974 г.), а през 1977 г. преминава и майсторски клас при проф. Лили Атанасова.
          От 1975 г. работи в НМА като корепетитор, от 1987 г. – преподавател по камерно пеене, през 2001 г. става доцент, а през 2009 г. – професор.

          Концертната ѝ дейност включва участия както у нас, така и в чужбина – като солист и камерен изпълнител. В нейния репертоар присъстват произведения за пиано, пиано и оркестър, вокална и инструментална камерна музика – от предкласиката до съвременността.
          Първи изпълнител е на повече от 200 нови български произведения, част от които създадени специално за нея.

          Творчески принос и преподавателска дейност

          Проф. Константинова има многобройни записи в БНР, БНТ, Радио Белград, Ханойската национална телевизия, както и издадени LP плочи и компактдискове. Участва редовно в престижни форуми, сред които „Нова българска музика“, „Варненско лято“, „Шлезвиг-Холщайн“ в Германия, фестивала на славянската култура в Париж.

          Изключително уважаван педагог, тя гради успешни музиканти – много от нейните студенти са лауреати на национални и международни конкурси. Преподавала е и в чужбина – ръководи майсторски клас в Ханойската национална консерватория (2007 г.), участва като пианист в летни академии по песенна интерпретация в Германия и е член на жури в множество конкурси.

          Автор и изследовател

          Проф. Константинова е автор на монографията „Песните за глас и пиано на Моцарт“, на книгата с публицистика „Музикални срещи“ (2017), както и на редица студии и статии.
          Създава над 300 песни, вокални цикли, инструментални пиеси, сюити, камерни състави, както и операта „Крадецът на праскови“.

          Включена е в изданията „Кой кой е“, „Бележити български жени“ и „Бележити българи“.

