Смъртно наказание и доживотен затвор за бившата премиерка на Бангладеш

Съд в Бангладеш постанови задочна присъда „доживотен затвор“ и „смъртно наказание“ срещу бившата премиерка Шейх Хасина, признавайки я за виновна по всички пет обвинения в престъпления срещу човечеството. Заседанието на специалния трибунал беше излъчвано на живо на официалния сайт на съда.

Според съдебния състав:

„Шейх Хасина и нейните главни помощници бяха признати за виновни в извършване на престъпления срещу човечеството. Въз основа на доказателствата съдът осъжда Шейх Хасина на лишаване от свобода до естествената ѝ смърт по първото обвинение – подстрекаване към насилие, разпореждане за убийства и бездействие за предотвратяване на злодеянията.“

По други пунктове от обвинителния акт Хасина е осъдена на смърт.

Заедно с Хасина са обвинени:

Асадуззаман Хан Камал – бивш министър на вътрешните работи

– бивш министър на вътрешните работи Чоудхури Абдула Ал-Мамун – бивш генерален инспектор на полицията

Мамун е единственият, който се намира под стража. Той е признал вина и е свидетелствал срещу останалите обвиняемиКонтекст: падането на режима на Хасина

Шейх Хасина напусна Бангладеш и избяга в Индия на 5 август 2024 года, след като масови студентски протести свалиха 16-годишното ѝ управление.

Безредиците, избухнали след опитите на правителството ѝ да потуши протестите, доведоха до:

над 1500 загинали

повече от 25 000 ранени

След рухването на режима временен кабинет пое властта в страната през август 2024 г.