НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 17.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Смъртно наказание и доживотен затвор за бившата премиерка на Бангладеш

          0
          12
          СНИМКА: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Съд в Бангладеш постанови задочна присъда „доживотен затвор“ и „смъртно наказание“ срещу бившата премиерка Шейх Хасина, признавайки я за виновна по всички пет обвинения в престъпления срещу човечеството. Заседанието на специалния трибунал беше излъчвано на живо на официалния сайт на съда.

          - Реклама -

          Според съдебния състав:

          „Шейх Хасина и нейните главни помощници бяха признати за виновни в извършване на престъпления срещу човечеството. Въз основа на доказателствата съдът осъжда Шейх Хасина на лишаване от свобода до естествената ѝ смърт по първото обвинение – подстрекаване към насилие, разпореждане за убийства и бездействие за предотвратяване на злодеянията.“

          По други пунктове от обвинителния акт Хасина е осъдена на смърт.

          6 месеца затвор за бившата премиерка на Бангладеш 6 месеца затвор за бившата премиерка на Бангладеш

          Заедно с Хасина са обвинени:

          • Асадуззаман Хан Камал – бивш министър на вътрешните работи
          • Чоудхури Абдула Ал-Мамун – бивш генерален инспектор на полицията

          Мамун е единственият, който се намира под стража. Той е признал вина и е свидетелствал срещу останалите обвиняемиКонтекст: падането на режима на Хасина

          Шейх Хасина напусна Бангладеш и избяга в Индия на 5 август 2024 года, след като масови студентски протести свалиха 16-годишното ѝ управление.

          Безредиците, избухнали след опитите на правителството ѝ да потуши протестите, доведоха до:

          • над 1500 загинали
          • повече от 25 000 ранени

          След рухването на режима временен кабинет пое властта в страната през август 2024 г.

          Бангладеш отне паспорта на бившия премиер Хасина за репресиите срещу протестиращи Бангладеш отне паспорта на бившия премиер Хасина за репресиите срещу протестиращи

          Съд в Бангладеш постанови задочна присъда „доживотен затвор“ и „смъртно наказание“ срещу бившата премиерка Шейх Хасина, признавайки я за виновна по всички пет обвинения в престъпления срещу човечеството. Заседанието на специалния трибунал беше излъчвано на живо на официалния сайт на съда.

          - Реклама -

          Според съдебния състав:

          „Шейх Хасина и нейните главни помощници бяха признати за виновни в извършване на престъпления срещу човечеството. Въз основа на доказателствата съдът осъжда Шейх Хасина на лишаване от свобода до естествената ѝ смърт по първото обвинение – подстрекаване към насилие, разпореждане за убийства и бездействие за предотвратяване на злодеянията.“

          По други пунктове от обвинителния акт Хасина е осъдена на смърт.

          6 месеца затвор за бившата премиерка на Бангладеш 6 месеца затвор за бившата премиерка на Бангладеш

          Заедно с Хасина са обвинени:

          • Асадуззаман Хан Камал – бивш министър на вътрешните работи
          • Чоудхури Абдула Ал-Мамун – бивш генерален инспектор на полицията

          Мамун е единственият, който се намира под стража. Той е признал вина и е свидетелствал срещу останалите обвиняемиКонтекст: падането на режима на Хасина

          Шейх Хасина напусна Бангладеш и избяга в Индия на 5 август 2024 года, след като масови студентски протести свалиха 16-годишното ѝ управление.

          Безредиците, избухнали след опитите на правителството ѝ да потуши протестите, доведоха до:

          • над 1500 загинали
          • повече от 25 000 ранени

          След рухването на режима временен кабинет пое властта в страната през август 2024 г.

          Бангладеш отне паспорта на бившия премиер Хасина за репресиите срещу протестиращи Бангладеш отне паспорта на бившия премиер Хасина за репресиите срещу протестиращи

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ОФИЦИАЛНО: Румен Спецов е вписан като особен управител на „Лукойл“

          Никола Павлов -
          Румен Спецов вече е вписан в Търговския регистър като особен управител на „Лукойл“ в България, показва актуална справка в регистъра. Решението идва след като...
          Social

          Подозрителни дронове блокираха летище в Дания за близо два часа

          Дамяна Караджова -
          Летище Олборг в северната част на Дания беше временно затворено на 16 ноември вечерта, след като в близост до въздушното пространство бяха забелязани дронове
          Война

          BI: ВСУ откриха нова тактика за спиране на руските атаки в гъста мъгла (ВИДЕО)

          Иван Христов -
          Гъстата мъгла напоследък се превърна в сериозна пречка за украинските оператори на дронове, като Русия използва времето за офанзивата си в Покровск. В събота...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions