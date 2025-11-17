Смъртно наказание и доживотен затвор за бившата премиерка на Бангладеш

Съд в Бангладеш постанови задочна присъда „доживотен затвор“ и „смъртно наказание“ срещу бившата премиерка Шейх Хасина, признавайки я за виновна по всички пет обвинения в престъпления срещу човечеството. Заседанието на специалния трибунал беше излъчвано на живо на официалния сайт на съда.
Според съдебния състав:
По други пунктове от обвинителния акт Хасина е осъдена на смърт.
Заедно с Хасина са обвинени:
Асадуззаман Хан Камал – бивш министър на вътрешните работи
Чоудхури Абдула Ал-Мамун – бивш генерален инспектор на полицията
Мамун е единственият, който се намира под стража. Той е признал вина и е свидетелствал срещу останалите обвиняемиКонтекст: падането на режима на Хасина
Шейх Хасина напусна Бангладеш и избяга в Индия на 5 август 2024 года, след като масови студентски протести свалиха 16-годишното ѝ управление.
Безредиците, избухнали след опитите на правителството ѝ да потуши протестите, доведоха до:
над 1500 загинали
повече от 25 000 ранени
След рухването на режима временен кабинет пое властта в страната през август 2024 г.
