София на студен ръб: приюти запълнени над 80% още преди зимата

Броени седмици преди най-студените дни от годината, центровете за временно настаняване в София работят на над 80% от своя капацитет, съобщи заместник-кметът по социалните дейности Надежда Бачева. Тя представи първото национално преброяване на бездомните хора в България, организирано в периода 20–26 октомври.

По думите ѝ най-голямата концентрация на хора без дом е именно в централните части на столицата.

„След Нова година очакваме да имаме както цифри, така и профили на самите хора“, уточни Бачева, като подчерта, че данните все още се въвеждат и анализират.

Преброяването е осъществено с помощта на 53 доброволци от държавни структури и неправителствени организации. Освен събиране на информация, инициативата се превърна и в дарителска кампания – на бездомните хора са раздадени пакети с храна и хигиенни материали. Стоянка Черкезова от БАН поясни, че целта на проучването не е била само преброяване, а и създаване на по-добър профил на тези хора, за да се разработят ефективни политики.

Макар ситуацията да е по-добра в сравнение с други европейски столици, Столичната община остава в повишена готовност.

„Общината ще продължи да обикаля през зимата и да прибира хората от улицата, за да ги настанява в центровете“, увери зам.-кметът.

В София функционират три центъра за временно настаняване с общ капацитет от над 500 места. Натоварването варира ежедневно, но тенденцията е към увеличаване с понижаването на температурите. Бачева посочи, че сред настанените има немалко млади хора, които са напуснали институции за младежи и впоследствие са останали без подслон.

Помощта няма да спре и през зимния сезон.

„Ще продължим да осигуряваме топъл обяд и чай. Даренията също ще продължат”, заяви тя, отбелязвайки, че всеки ден Столичната община раздава храна в църквата „Св. Параскева“.

В отговор на въпрос как се помага на бездомните да намерят работа, Бачева подчерта, че институциите работят активно в зависимост от възможностите и квалификацията на хората.