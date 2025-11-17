НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 17.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          София на студен ръб: приюти запълнени над 80% още преди зимата

          0
          9
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Броени седмици преди най-студените дни от годината, центровете за временно настаняване в София работят на над 80% от своя капацитет, съобщи заместник-кметът по социалните дейности Надежда Бачева. Тя представи първото национално преброяване на бездомните хора в България, организирано в периода 20–26 октомври.

          - Реклама -

          По думите ѝ най-голямата концентрация на хора без дом е именно в централните части на столицата.

          „След Нова година очакваме да имаме както цифри, така и профили на самите хора“, уточни Бачева, като подчерта, че данните все още се въвеждат и анализират.

          Преброяването е осъществено с помощта на 53 доброволци от държавни структури и неправителствени организации. Освен събиране на информация, инициативата се превърна и в дарителска кампания – на бездомните хора са раздадени пакети с храна и хигиенни материали. Стоянка Черкезова от БАН поясни, че целта на проучването не е била само преброяване, а и създаване на по-добър профил на тези хора, за да се разработят ефективни политики.

          Макар ситуацията да е по-добра в сравнение с други европейски столици, Столичната община остава в повишена готовност.

          „Общината ще продължи да обикаля през зимата и да прибира хората от улицата, за да ги настанява в центровете“, увери зам.-кметът.

          В София функционират три центъра за временно настаняване с общ капацитет от над 500 места. Натоварването варира ежедневно, но тенденцията е към увеличаване с понижаването на температурите. Бачева посочи, че сред настанените има немалко млади хора, които са напуснали институции за младежи и впоследствие са останали без подслон.

          Помощта няма да спре и през зимния сезон.

          „Ще продължим да осигуряваме топъл обяд и чай. Даренията също ще продължат”, заяви тя, отбелязвайки, че всеки ден Столичната община раздава храна в църквата „Св. Параскева“.

          В отговор на въпрос как се помага на бездомните да намерят работа, Бачева подчерта, че институциите работят активно в зависимост от възможностите и квалификацията на хората.

          „В общинските предприятия, с Бюрата по труда – с хората от центровете за временно настаняване работим в тази посока. Всичко, което можем да им предложим, опитваме се да го правим“, каза тя.

          Броени седмици преди най-студените дни от годината, центровете за временно настаняване в София работят на над 80% от своя капацитет, съобщи заместник-кметът по социалните дейности Надежда Бачева. Тя представи първото национално преброяване на бездомните хора в България, организирано в периода 20–26 октомври.

          - Реклама -

          По думите ѝ най-голямата концентрация на хора без дом е именно в централните части на столицата.

          „След Нова година очакваме да имаме както цифри, така и профили на самите хора“, уточни Бачева, като подчерта, че данните все още се въвеждат и анализират.

          Преброяването е осъществено с помощта на 53 доброволци от държавни структури и неправителствени организации. Освен събиране на информация, инициативата се превърна и в дарителска кампания – на бездомните хора са раздадени пакети с храна и хигиенни материали. Стоянка Черкезова от БАН поясни, че целта на проучването не е била само преброяване, а и създаване на по-добър профил на тези хора, за да се разработят ефективни политики.

          Макар ситуацията да е по-добра в сравнение с други европейски столици, Столичната община остава в повишена готовност.

          „Общината ще продължи да обикаля през зимата и да прибира хората от улицата, за да ги настанява в центровете“, увери зам.-кметът.

          В София функционират три центъра за временно настаняване с общ капацитет от над 500 места. Натоварването варира ежедневно, но тенденцията е към увеличаване с понижаването на температурите. Бачева посочи, че сред настанените има немалко млади хора, които са напуснали институции за младежи и впоследствие са останали без подслон.

          Помощта няма да спре и през зимния сезон.

          „Ще продължим да осигуряваме топъл обяд и чай. Даренията също ще продължат”, заяви тя, отбелязвайки, че всеки ден Столичната община раздава храна в църквата „Св. Параскева“.

          В отговор на въпрос как се помага на бездомните да намерят работа, Бачева подчерта, че институциите работят активно в зависимост от възможностите и квалификацията на хората.

          „В общинските предприятия, с Бюрата по труда – с хората от центровете за временно настаняване работим в тази посока. Всичко, което можем да им предложим, опитваме се да го правим“, каза тя.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          БСК атакува бюджетните промени: работодателите срещу по-висока МРЗ, данък „дивидент“ и осигурителни прагове

          Пламена Ганева -
          Българската стопанска камара (БСК) внесе в Народното събрание подробното си становище по проектобюджетите за 2026 г., като потвърди категоричната си опозиция срещу ключови предложения...
          Политика

          Мундров в Берлин: България стартира национална система за киберсигурност с подкрепата на германския бизнес

          Пламена Ганева -
          България официално поставя началото на реализацията на национална система за киберсигурност – стратегически проект, който според министъра на електронното управление Валентин Мундров ще позиционира...
          Общество

          Съпругът на Алена каза от какво си е отишла за часове

          Никола Павлов -
          Астроложката Алена, една от най-обичаните и разпознаваеми личности у нас, е починала внезапно вчера сутринта на 70-годишна възраст. Тъжната новина беше потвърдена от нейния...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions