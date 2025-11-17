НА ЖИВО
          „Спаси София": Държавни институции са заели над 1000 паркоместа в центъра на София

          Никола Павлов
          Държавни институции са заели стотици паркоместа в идеалния център на София, вместо те да бъдат използвани от гражданите. За това сигнализираха на пресконференция председателят на Спаси София Борис Бонев и Андрей Зографски – зам.-председател на транспортната комисия в СОС.

          „От колко места точно има нужда един министър? Една служебна кола и едно място за гост – това са две. Защо са му 30?“ — попита Бонев, подчертавайки, че институциите в центъра са най-големите нарушители.

          Министерства и институции с над 1000 заети места

          По данни на Спаси София държавните структури в центъра са присвоили над 1000 паркоместа, при положение че именно там недостигът е най-сериозен.
          Особено фрапиращ бил случаят с Министерството на транспорта, което според организацията използва 33 места, въпреки че има право на едва пет.

          „Министерството на транспорта е показателен пример за повсеместното нарушаване на правилата от институциите в центъра. Те трябва да бъдат морален пример, а вместо това превземат общинска собственост“, заяви Зографски.

          20 от тези места са „запазени“ чрез изтекъл и незаконосъобразен договор, подписан от тогавашния кмет на София Бойко Борисов през 2006 г. Според документа Министерството наема местата срещу 100 лв. на месец, докато реалната цена за служебен абонамент е 650 лв., а по новите изменения ще стане 1600 лв.

          Призив към кмета на София за незабавни действия

          Спаси София настоява кметът Васил Терзиев да прекрати стария договор незабавно:

          „Договорът отдавна е изтекъл. За два дни тези паркоместа могат да се върнат на софиянци“, заяви Зографски.

          Освен пред Министерството на транспорта, десетки места са заети и пред Съдебната палата и Министерството на правосъдието.
          Бонев подчерта, че освобождаването им би било равносилно на капацитета на цял двуетажен паркинг в центъра.

          Нови буферни паркинги – но с бавени проекти

          Спаси София припомни, че по техни доклади са изградени два нови буферни паркинга – при метростанциите „Сливница“ и „Витиня“, общо за над 700 места.
          Проектират се съоръжения в Подуяне и Средец, а се очаква и старт на изграждането на паркинги в Младост 3, Слатина и Левски.

          Въпреки това организацията упрекна Министерството на регионалното развитие, че втора година бави проектирането на шест нови паркинга, необходими за облекчаване на натоварването в центъра.

