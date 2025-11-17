Стаматов: Вдигат разходните стандарти с 10%, с толкова трябва да се повишат и учителските заплати

Учителските възнаграждения вероятно ще се увеличат с около 10% през 2026 г., ако бъде приет проектът на държавния бюджет в сегашния му вид. Това заяви пред БТА Диян Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и директор на 119. СУ „Михаил Арнаудов“.
Заплатите – единствената реална посока за растеж
По думите на Стаматов увеличението произтича от повишаването с 10% на единните разходни стандарти – механизма „парите следват ученика“. Той подчерта, че средствата за увеличение са заложени и че това е продължение на последователна политика:
В проекта на бюджета се запазва и нивото от 125% разходи за труд, което Стаматов определи като „положителна тенденция“.
Сериозен дефицит: нулеви капиталови разходи за 2026 г.
Въпреки подкрепата за бюджета, СРСНПБ отправя остра критика към отсъствието на капиталови средства.
Според Стаматов това ще блокира:
разширяването на училищната база
строителството на спортни съоръжения
преминаването към едносменен режим
създаването на модерни учебни пространства
Той настоява капиталово финансиране да се предвиди в бюджета за 2027 г..
Липсват средства и за училищни автобуси
Още един проблем – не са предвидени средства за подмяна на училищните автобуси.
Стаматов предупреди, че транспортният парк е силно амортизиран:
Контекст
Над 716 000 ученици учат през учебната 2025/2026 г.
95 500 педагогически специалисти работят в училища и детски градини.
Бюджетът за образование остава ориентиран основно към човешкия ресурс, но не и към модернизация на инфраструктурата.
