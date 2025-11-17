Стаматов: Вдигат разходните стандарти с 10%, с толкова трябва да се повишат и учителските заплати

Учителските възнаграждения вероятно ще се увеличат с около 10% през 2026 г., ако бъде приет проектът на държавния бюджет в сегашния му вид. Това заяви пред БТА Диян Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и директор на 119. СУ „Михаил Арнаудов“.

- Реклама -

Заплатите – единствената реална посока за растеж

По думите на Стаматов увеличението произтича от повишаването с 10% на единните разходни стандарти – механизма „парите следват ученика“.

Той подчерта, че средствата за увеличение са заложени и че това е продължение на последователна политика:

„Удовлетворени сме, че се задържа възможността за увеличение на възнагражденията… Това създава стабилност в системата.“

В проекта на бюджета се запазва и нивото от 125% разходи за труд, което Стаматов определи като „положителна тенденция“.

Сериозен дефицит: нулеви капиталови разходи за 2026 г.

Въпреки подкрепата за бюджета, СРСНПБ отправя остра критика към отсъствието на капиталови средства.

„Няма да има средства за нови училищни сгради, физкултурни салони, модерни кабинети. Това е сериозен минус.“

Според Стаматов това ще блокира:

разширяването на училищната база

строителството на спортни съоръжения

преминаването към едносменен режим

създаването на модерни учебни пространства

Той настоява капиталово финансиране да се предвиди в бюджета за 2027 г..

Липсват средства и за училищни автобуси

Още един проблем – не са предвидени средства за подмяна на училищните автобуси.

Стаматов предупреди, че транспортният парк е силно амортизиран:

„Голяма част от автобусите трябва да бъдат бракувани. Общините имат нужда от повече от един автобус, особено в планински райони.“

Контекст