Стрелец всява страх в столичния квартал „Редута“

Жителите на столичния квартал „Редута“ живеят в тревога след серия от необясними стрелби в района между улиците „Погледец“ и „Петър Митов“. Неизвестен извършител в последните седмици е стрелял по дървета, охранителна камера и бездомни котки, а хората се страхуват за безопасността на децата си и домашните животни. Инцидентите се случват в малка квартална градинка, която често се пълни с играещи деца.

- Реклама -

► Хронология на нападенията

Напрежението се повишава след 11 ноември, когато е открита втора простреляна котка.

„Открихме я в безпомощно състояние тук, на полянката пред входа“, разказва жител.

Само месец по-рано – на 12 октомври, е намерена друга котка със сходни наранявания. И двете животни са заведени във ветеринарна клиника.

„Още при първия преглед лекарят каза, че това е прострелване с въздушна пушка“, разказва жена от квартала.

Рентгеновите снимки показват сажми, заседнали в телата на животните, потвърждавайки съмненията.

► Стрелба и по охранителна камера

Агресията на неизвестния стрелец не се ограничава само до животни. Жителите съобщават, че е стреляно и по охранителна камера на един от блоковете.

„Поне пет-шест пъти е простреляна камерата“, казва жителка, показвайки повреденото устройство.

Инцидентът е станал в средата на септември, а повредената памет карта е унищожила записите.

► Полицията разследва, но самоличността е неизвестна

Жителите са подали множество сигнали в Първо районно управление. От СДВР потвърждават, че е образувана преписка и се работи по случая.

Засега обаче рисковият извършител остава неизвестен.

„Представете си, ако следващия път това е дете или възрастен човек, който не може да се защити“, казва един от живущите, призовавайки за по-строги мерки и нулева търпимост към подобни прояви.

Хората апелират всеки с информация – дори анонимно – да я предаде на полицията, за да бъде предотвратен по-тежък инцидент.