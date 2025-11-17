Стрелец всява страх в столичния квартал „Редута“

Жителите на столичния квартал „Редута“ живеят в тревога след серия от необясними стрелби в района между улиците „Погледец“ и „Петър Митов“. Неизвестен извършител в последните седмици е стрелял по дървета, охранителна камера и бездомни котки, а хората се страхуват за безопасността на децата си и домашните животни. Инцидентите се случват в малка квартална градинка, която често се пълни с играещи деца.
- Реклама -
► Хронология на нападенията
Напрежението се повишава след 11 ноември, когато е открита втора простреляна котка.
Само месец по-рано – на 12 октомври, е намерена друга котка със сходни наранявания. И двете животни са заведени във ветеринарна клиника.
► Стрелба и по охранителна камера
Агресията на неизвестния стрелец не се ограничава само до животни. Жителите съобщават, че е стреляно и по охранителна камера на един от блоковете.
Инцидентът е станал в средата на септември, а повредената памет карта е унищожила записите.
► Полицията разследва, но самоличността е неизвестна
Жителите са подали множество сигнали в Първо районно управление. От СДВР потвърждават, че е образувана преписка и се работи по случая. Засега обаче рисковият извършител остава неизвестен.
Хората апелират всеки с информация – дори анонимно – да я предаде на полицията, за да бъде предотвратен по-тежък инцидент.
Жителите на столичния квартал „Редута“ живеят в тревога след серия от необясними стрелби в района между улиците „Погледец“ и „Петър Митов“. Неизвестен извършител в последните седмици е стрелял по дървета, охранителна камера и бездомни котки, а хората се страхуват за безопасността на децата си и домашните животни. Инцидентите се случват в малка квартална градинка, която често се пълни с играещи деца.
- Реклама -
► Хронология на нападенията
Напрежението се повишава след 11 ноември, когато е открита втора простреляна котка.
Само месец по-рано – на 12 октомври, е намерена друга котка със сходни наранявания. И двете животни са заведени във ветеринарна клиника.
► Стрелба и по охранителна камера
Агресията на неизвестния стрелец не се ограничава само до животни. Жителите съобщават, че е стреляно и по охранителна камера на един от блоковете.
Инцидентът е станал в средата на септември, а повредената памет карта е унищожила записите.
► Полицията разследва, но самоличността е неизвестна
Жителите са подали множество сигнали в Първо районно управление. От СДВР потвърждават, че е образувана преписка и се работи по случая. Засега обаче рисковият извършител остава неизвестен.
Хората апелират всеки с информация – дори анонимно – да я предаде на полицията, за да бъде предотвратен по-тежък инцидент.