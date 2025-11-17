НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 17.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Стрелец всява страх в столичния квартал „Редута“

          0
          16
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Жителите на столичния квартал „Редута“ живеят в тревога след серия от необясними стрелби в района между улиците „Погледец“ и „Петър Митов“. Неизвестен извършител в последните седмици е стрелял по дървета, охранителна камера и бездомни котки, а хората се страхуват за безопасността на децата си и домашните животни. Инцидентите се случват в малка квартална градинка, която често се пълни с играещи деца.

          - Реклама -

          ► Хронология на нападенията

          Напрежението се повишава след 11 ноември, когато е открита втора простреляна котка.

          „Открихме я в безпомощно състояние тук, на полянката пред входа“, разказва жител.

          Само месец по-рано – на 12 октомври, е намерена друга котка със сходни наранявания. И двете животни са заведени във ветеринарна клиника.

          Том Круз с първи „Оскар“ – почетното отличие на Академията (ВИДЕО) Том Круз с първи „Оскар“ – почетното отличие на Академията (ВИДЕО)

          „Още при първия преглед лекарят каза, че това е прострелване с въздушна пушка“, разказва жена от квартала.
          Рентгеновите снимки показват сажми, заседнали в телата на животните, потвърждавайки съмненията.

          ► Стрелба и по охранителна камера

          Агресията на неизвестния стрелец не се ограничава само до животни. Жителите съобщават, че е стреляно и по охранителна камера на един от блоковете.

          „Поне пет-шест пъти е простреляна камерата“, казва жителка, показвайки повреденото устройство.

          Инцидентът е станал в средата на септември, а повредената памет карта е унищожила записите.

          Експерти опровергаха слуховете за еврейски произход на Хитлер – ново ДНК изследване разкрива здравословни и генетични детайли Експерти опровергаха слуховете за еврейски произход на Хитлер – ново ДНК изследване разкрива здравословни и генетични детайли

          ► Полицията разследва, но самоличността е неизвестна

          Жителите са подали множество сигнали в Първо районно управление. От СДВР потвърждават, че е образувана преписка и се работи по случая.
          Засега обаче рисковият извършител остава неизвестен.

          „Представете си, ако следващия път това е дете или възрастен човек, който не може да се защити“, казва един от живущите, призовавайки за по-строги мерки и нулева търпимост към подобни прояви.

          Хората апелират всеки с информация – дори анонимно – да я предаде на полицията, за да бъде предотвратен по-тежък инцидент.

          Жителите на столичния квартал „Редута“ живеят в тревога след серия от необясними стрелби в района между улиците „Погледец“ и „Петър Митов“. Неизвестен извършител в последните седмици е стрелял по дървета, охранителна камера и бездомни котки, а хората се страхуват за безопасността на децата си и домашните животни. Инцидентите се случват в малка квартална градинка, която често се пълни с играещи деца.

          - Реклама -

          ► Хронология на нападенията

          Напрежението се повишава след 11 ноември, когато е открита втора простреляна котка.

          „Открихме я в безпомощно състояние тук, на полянката пред входа“, разказва жител.

          Само месец по-рано – на 12 октомври, е намерена друга котка със сходни наранявания. И двете животни са заведени във ветеринарна клиника.

          Том Круз с първи „Оскар“ – почетното отличие на Академията (ВИДЕО) Том Круз с първи „Оскар“ – почетното отличие на Академията (ВИДЕО)

          „Още при първия преглед лекарят каза, че това е прострелване с въздушна пушка“, разказва жена от квартала.
          Рентгеновите снимки показват сажми, заседнали в телата на животните, потвърждавайки съмненията.

          ► Стрелба и по охранителна камера

          Агресията на неизвестния стрелец не се ограничава само до животни. Жителите съобщават, че е стреляно и по охранителна камера на един от блоковете.

          „Поне пет-шест пъти е простреляна камерата“, казва жителка, показвайки повреденото устройство.

          Инцидентът е станал в средата на септември, а повредената памет карта е унищожила записите.

          Експерти опровергаха слуховете за еврейски произход на Хитлер – ново ДНК изследване разкрива здравословни и генетични детайли Експерти опровергаха слуховете за еврейски произход на Хитлер – ново ДНК изследване разкрива здравословни и генетични детайли

          ► Полицията разследва, но самоличността е неизвестна

          Жителите са подали множество сигнали в Първо районно управление. От СДВР потвърждават, че е образувана преписка и се работи по случая.
          Засега обаче рисковият извършител остава неизвестен.

          „Представете си, ако следващия път това е дете или възрастен човек, който не може да се защити“, казва един от живущите, призовавайки за по-строги мерки и нулева търпимост към подобни прояви.

          Хората апелират всеки с информация – дори анонимно – да я предаде на полицията, за да бъде предотвратен по-тежък инцидент.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Топъл финал на ноември: повече слънце, мъгли и кратък студен пробив

          Дамяна Караджова -
          Повечето дни до края на ноември ще бъдат по-топли от обичайното, като късната есен ще редува периоди на смущения с приветливи, слънчеви часове.
          Инциденти

          Разследват причините за трагедията на АМ „Тракия“: основните версии –

          Дамяна Караджова -
          Разследването на тежката катастрофа, която почерни уикенда и доведе до часово блокиране на автомагистрала „Тракия“, продължава.
          Футбол

          Валери Божинов: Къде е държавата, когато българският спорт е в кома, а футболът – напълно изоставен?

          Николай Минчев -
          Валери Божинов избухна със силно емоционален пост в социалните мрежи след поражението на България от Турция с 0:2 в Бурса. Бившият национал скочи на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions