НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 17.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Теодора Личева: При приемане на еврото най-уязвими са възрастните хора

          1
          61
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „При приемане на еврото най-уязвими са възрастните хора и затова трябва правителството да обърне повече внимание в тази посока.“

          Това каза експертът по национална сигурност Теодора Личева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Експертът по национална сигурност даде съвети за какво трябва да внимаваме при смяната на валутата. Тя посочи, че не бива да даваме данните си на непознати хора, важно е също така да не се клика върху неизвестни адреси, които получаваме като линк в имейли.

          Личева разказа за случаи, при които добре облечени хора звънят по вратите и обясняват на възрастни хора, че могат да им помогнат да обменят парите си. Тя обясни, че в подобни ситуации е добре потърсените лица да се свържат с банков служител преди да правят, каквото и да било.

          „При приемане на еврото най-уязвими са възрастните хора и затова трябва правителството да обърне повече внимание в тази посока.“

          Това каза експертът по национална сигурност Теодора Личева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Експертът по национална сигурност даде съвети за какво трябва да внимаваме при смяната на валутата. Тя посочи, че не бива да даваме данните си на непознати хора, важно е също така да не се клика върху неизвестни адреси, които получаваме като линк в имейли.

          Личева разказа за случаи, при които добре облечени хора звънят по вратите и обясняват на възрастни хора, че могат да им помогнат да обменят парите си. Тя обясни, че в подобни ситуации е добре потърсените лица да се свържат с банков служител преди да правят, каквото и да било.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          СКРЪБНА ВЕСТ: Почина едно от най-ярките имена в българската музика

          Никола Павлов -
          Проф. Благовеста Константинова – едно от ярките имена в българската музикална култура – си отиде от този свят, съобщиха от Съюза на българските композитори.Поклонението...
          Общество

          Министерският съвет назначи нов шеф на НАП

          Никола Павлов -
          Министерският съвет освободи Румен Спецов от длъжността изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП), съобщиха от правителствената пресслужба. Решението идва във връзка с...
          Политика

          Валентин Кардамски: Ще има предсрочни избори у нас до средата на другата година

          Златина Петкова -
          "Изборът на Спецов е много хитър ход от страна ГЕРБ, защото той беше назначен за председател на НАП от Асен Василев." Това каза журналистът Валентин...

          1 коментар

          1. Теодора Личева: При приемане на еврото най-уязвими са възрастните хора!
            А най-добре ще се чувстват – умрелите!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions