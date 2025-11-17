Теодора Личева: При приемане на еврото най-уязвими са възрастните хора

„При приемане на еврото най-уязвими са възрастните хора и затова трябва правителството да обърне повече внимание в тази посока.“

Това каза експертът по национална сигурност Теодора Личева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Експертът по национална сигурност даде съвети за какво трябва да внимаваме при смяната на валутата. Тя посочи, че не бива да даваме данните си на непознати хора, важно е също така да не се клика върху неизвестни адреси, които получаваме като линк в имейли.

Личева разказа за случаи, при които добре облечени хора звънят по вратите и обясняват на възрастни хора, че могат да им помогнат да обменят парите си. Тя обясни, че в подобни ситуации е добре потърсените лица да се свържат с банков служител преди да правят, каквото и да било.