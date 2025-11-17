Възползвайки се от концентрацията на сили на Украйна върху отбраната на Покровск, Русия завзема територия в Югоизточна Украйна, излагайки стратегически важните градове Орехов и Гуляйполе на риск от обкръжение от руските сили. Както отбелязва The ​​Telegraph, ограничаването на руското настъпление в този сектор на фронта е ключово за защитата на Запорожие.

Изданието отбелязва, че украинските войски все по-често се пренасочват по-на север, за да подсилят Покровск, което прави отбраната на югоизточния фронт по-уязвима за непрекъснатите руски атаки.

„Според проукраински карти руските войски са напреднали с приблизително 30 км в този регион за шест седмици“, се отбелязва в статията.

Руската офанзива „се е ускорила през последните седмици“.

Според The ​​Telegraph, Русия без толкова много шум завладява територия на кръстопътя на Донецка, Запорожка и Днепропетровска области, където отбраната е била сравнително нисък приоритет за ВСУ.

Според базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), руските сили може да се опитат да обкръжат Гуляйполе от североизток, стремейки се да отслабят украинската отбрана, за да напреднат бързо чрез тактики за инфилтрация.

Москва бомбардира местните снабдителни линии и украинските оператори на дронове, опитвайки се да използва отслабените укрепления на Украйна, за да предприеме масирани атаки срещу малки групи.

Военният анализатор Майкъл Кофман заяви, че докато цялото внимание е насочено към Покровск, по-голямата част от руската офанзива се провежда „на югозапад, на границата между Запорожие, Днепър и Донецк, и се е ускорила през последните седмици“:

„Украинската отбрана около Гуляйполе изглежда все по-фрагментирана. Тази област изглежда е с по-нисък приоритет за Русия и Украйна… Контраатаката в Покровск означава, че остават малко сили, за да стабилизират ситуацията на други места, като например [Запорожие]“.

Той обаче отбеляза, че руските войски продължават да бъдат „тактически неефективни“, тъй като части „декларират позиции и напредък, които никога не са се случвали“.

Междувременно някои анализатори предполагат, че Русия постига напредък в опита си да принуди Украйна да пренасочи ресурси към Запорожка област, отклонявайки ги от Покровск.