      понеделник, 17.11.25
          Том Круз с първи „Оскар" – почетното отличие на Академията (ВИДЕО)

          Том Круз беше удостоен с престижната почетна награда на Академията по време на церемонията на Наградите на губернаторите на 16 ноември. Това е първият „Оскар“ в кариерата на холивудската звезда — отличие, което се присъжда за цялостно творчество, изключителен принос към филмовите изкуства и науки или за значима служба към Академията.

          Статуетката беше връчена от режисьора Алехандро Г. Иняриту, който работи по нов филм с участието на Круз, планиран за 2026 г., все още без официално заглавие.

          След получаването на наградата актьорът произнесе емоционална реч, отдавайки почит на всички, които стоят зад магията на киното, и подчерта силата му да обединява хората.

          „Киното ме отвежда навсякъде по света. Помага ми да оценявам и уважавам различията… И без значение откъде идваме, в този театър се смеем заедно, чувстваме заедно, имаме надежди заедно… Правенето на филми не е това, с което се занимавам, а е това, което съм“, сподели Круз.

          Въпреки глобалния си успех, Круз досега е имал само номинации — общо четири: за най-добър актьор („Роден на 4 юли“, „Джери Магуайър“), за най-добър поддържащ актьор („Магнолия“) и за най-добър филм като продуцент на „Топ Гън: Маверик“.

          Предната вечер актьорът се открои и на специалното парти преди церемонията. Звездата от „Мисията невъзможна“ беше забелязана да танцува заедно с хореографа Деби Алън, която също получи почетен „Оскар“.

          Кънтри легендата Доли Партън също беше отличена — тя получи наградата „Джийн Хершолт“ за хуманитарен принос към филмовата индустрия. В специално видео Партън благодари, като разказа, че е израснала в семейство, в което даването е било ценност:

          „Аз бях благословена по всеки възможен начин“, сподели тя.

          По-рано на церемонията Синтия Ериво връчи почетен „Оскар“ и на Деби Алън. Художникът-постановчик Уин Томас също беше отличен за цялостно творчество.

