Топъл финал на ноември: повече слънце, мъгли и кратък студен пробив

Повечето дни до края на ноември ще бъдат по-топли от обичайното, като късната есен ще редува периоди на смущения с приветливи, слънчеви часове. Мъглите в ниските райони ще останат характерен елемент, особено в сутрешните часове.

► Понеделник: Кулминация на топлия антициклон

Седмицата започва с последния и най-топъл ден от сухия антициклонален период.

Призори отново ще има мъгла в равнините, но през деня времето ще е слънчево, с температури между 16 и 21–22 градуса, по-ниски в местата с трайна мъгла.

Очакват се силни юг-югозападни ветрове, особено в Югоизтока, по морето и по северните склонове на планините.

► Вторник и сряда: Повече облаци и валежи

Облачността ще се увеличи значително.

Дъжд ще вали на много места в Западна и Северна България, а в Югоизточна България валежите ще са слаби и локални.

Температурите ще варират според валежите:

10–15°C в районите с дъжд,

в районите с дъжд, 15–20°C в Централна Южна и Югоизточна България.

Във вторник отново са възможни силни ветрове.

► Четвъртък – събота: Разкъсана облачност, мъгливи утра

Валежите ще спрат още в четвъртък сутрин.

След това до събота ще се редуват мъгливи утра и следобеди с разкъсана облачност и слънчеви периоди.

Дневните температури ще са 15–20°C, но по-ниски в местата с мъгла.

► 23–24 ноември: Бързо преминаващо смущение

През неделя и понеделник ще премине кратко смущение, което ще засегне основно Западна и Северна България.

Валежите ще са локални, по-осезаеми през нощта.

► 25–26 ноември: Студен фронт

Очаква се преминаване на студен атмосферен фронт, който ще донесе краткотрайно захлаждане.

Дневните температури ще паднат до 10–15°C.

► Краят на месеца: Нов антициклон, повече слънце

В последните дни на ноември прогнозите очертават тих, антициклонален период без валежи.

Сутрините ще са мъгливи, а следобедите — по-слънчеви, с температури между 13 и 18°C.