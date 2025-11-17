НА ЖИВО
          - Реклама -
          Топъл финал на ноември: повече слънце, мъгли и кратък студен пробив

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Повечето дни до края на ноември ще бъдат по-топли от обичайното, като късната есен ще редува периоди на смущения с приветливи, слънчеви часове. Мъглите в ниските райони ще останат характерен елемент, особено в сутрешните часове.

          ► Понеделник: Кулминация на топлия антициклон

          Седмицата започва с последния и най-топъл ден от сухия антициклонален период.
          Призори отново ще има мъгла в равнините, но през деня времето ще е слънчево, с температури между 16 и 21–22 градуса, по-ниски в местата с трайна мъгла.
          Очакват се силни юг-югозападни ветрове, особено в Югоизтока, по морето и по северните склонове на планините.

          ► Вторник и сряда: Повече облаци и валежи

          Облачността ще се увеличи значително.
          Дъжд ще вали на много места в Западна и Северна България, а в Югоизточна България валежите ще са слаби и локални.

          Температурите ще варират според валежите:

          • 10–15°C в районите с дъжд,
          • 15–20°C в Централна Южна и Югоизточна България.

          Във вторник отново са възможни силни ветрове.

          ► Четвъртък – събота: Разкъсана облачност, мъгливи утра

          Валежите ще спрат още в четвъртък сутрин.
          След това до събота ще се редуват мъгливи утра и следобеди с разкъсана облачност и слънчеви периоди.
          Дневните температури ще са 15–20°C, но по-ниски в местата с мъгла.

          ► 23–24 ноември: Бързо преминаващо смущение

          През неделя и понеделник ще премине кратко смущение, което ще засегне основно Западна и Северна България.
          Валежите ще са локални, по-осезаеми през нощта.

          ► 25–26 ноември: Студен фронт

          Очаква се преминаване на студен атмосферен фронт, който ще донесе краткотрайно захлаждане.
          Дневните температури ще паднат до 10–15°C.

          ► Краят на месеца: Нов антициклон, повече слънце

          В последните дни на ноември прогнозите очертават тих, антициклонален период без валежи.
          Сутрините ще са мъгливи, а следобедите — по-слънчеви, с температури между 13 и 18°C.

          - Реклама -

          След топлия ноемврийски старт – валежи, вятър и по-хладни дни

