Топъл финал на ноември: повече слънце, мъгли и кратък студен пробив

Повечето дни до края на ноември ще бъдат по-топли от обичайното, като късната есен ще редува периоди на смущения с приветливи, слънчеви часове. Мъглите в ниските райони ще останат характерен елемент, особено в сутрешните часове.
► Понеделник: Кулминация на топлия антициклон
Седмицата започва с последния и най-топъл ден от сухия антициклонален период.
Призори отново ще има мъгла в равнините, но през деня времето ще е слънчево, с температури между 16 и 21–22 градуса, по-ниски в местата с трайна мъгла.
Очакват се силни юг-югозападни ветрове, особено в Югоизтока, по морето и по северните склонове на планините.
► Вторник и сряда: Повече облаци и валежи
Облачността ще се увеличи значително.
Дъжд ще вали на много места в Западна и Северна България, а в Югоизточна България валежите ще са слаби и локални.
Температурите ще варират според валежите:
- 10–15°C в районите с дъжд,
- 15–20°C в Централна Южна и Югоизточна България.
Във вторник отново са възможни силни ветрове.
► Четвъртък – събота: Разкъсана облачност, мъгливи утра
Валежите ще спрат още в четвъртък сутрин.
След това до събота ще се редуват мъгливи утра и следобеди с разкъсана облачност и слънчеви периоди.
Дневните температури ще са 15–20°C, но по-ниски в местата с мъгла.
► 23–24 ноември: Бързо преминаващо смущение
През неделя и понеделник ще премине кратко смущение, което ще засегне основно Западна и Северна България.
Валежите ще са локални, по-осезаеми през нощта.
► 25–26 ноември: Студен фронт
Очаква се преминаване на студен атмосферен фронт, който ще донесе краткотрайно захлаждане.
Дневните температури ще паднат до 10–15°C.
► Краят на месеца: Нов антициклон, повече слънце
В последните дни на ноември прогнозите очертават тих, антициклонален период без валежи.
Сутрините ще са мъгливи, а следобедите — по-слънчеви, с температури между 13 и 18°C.