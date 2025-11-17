Тръмп подкрепя сурови санкции за сюзниците на Русия: 500% мита

Президентът на Америка Доналд Тръмп заяви, че за него е приемливо предложеното от Сената законодателство, което предвижда санкции за държави, осъществяващи бизнес с Русия. По думите му републиканците подготвят „много строго законодателство, санкции и т.н.“ срещу всяка страна, която поддържа икономически отношения с Москва.

Тръмп направи изявлението на 17 ноември, малко преди да напусне Флорида и да се върне в Белия дом.

Лидерът на мнозинството в Сената Джон Тюн обяви още през октомври, че е готов да внесе за гласуване законопроект, подкрепян от сенатора Линдзи Греъм от Южна Каролина. Документът включва сериозни мерки срещу Русия, като Тюн подчерта, че не желае да се ангажира с точен срок за гласуването, съобщи „Блумбърг“.

Законопроектът дава възможност на президента да наложи мита до 500% върху вноса от страни, които закупуват руски енергийни продукти и не подкрепят активно Украйна. Мерките са насочени основно към големите потребители на руска енергия като Китай и Индия. Тръмп посочи, че „може да добавим и Иран към това“.

Демократите и част от републиканците в Конгреса настояват за законодателство, което да накаже Русия за продължаващата война в Украйна. Тръмп досега се колебаеше да даде подкрепата си, тъй като се опитваше да събере Владимир Путин и Володимир Зеленски на мирни преговори.

Путин не показва готовност да отстъпи въпреки почти четирите години война в Украйна, а усилията на Тръмп да повлияе на процеса останаха без резултат — включително и след срещата на върха между двамата лидери в Аляска.

Междувременно Украйна все по-често нанася удари по руски нефтени цели, докато Москва засилва въздушните атаки и се опитва да превземе стратегическия железопътен възел Покровск.