НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 17.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп: САЩ подготвят санкции за държави, които търгуват с Русия

          0
          13
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Републиканската партия работи по законодателен проект, който ще наложи санкции на всички държави, поддържащи търговски отношения с Русия, съобщи БНР.

          - Реклама -
          Доналд Тръмп отклони вниманието от скандала с Епстийн, обвинявайки Демократите Доналд Тръмп отклони вниманието от скандала с Епстийн, обвинявайки Демократите

          „Предложих го, така че всяка страна, която има бизнес с Русия, ще бъде сериозно санкционирана“,

          обясни Тръмп.

          По думите му в списъка с ограничения може да бъде включен и Иран.

          Президентът допълни, че е възможно да проведе разговори с венецуелския лидер Николас Мадуро, въпреки напрежението между Вашингтон и Каракас.

          Тръмп ще съди BBC за 5 милиарда долара Тръмп ще съди BBC за 5 милиарда долара

          „Може да имаме някои дискусии с Мадуро и ще видим какво ще се получи. Те биха искали да говорят“,

          заяви американският държавен глава пред репортери.

          Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Републиканската партия работи по законодателен проект, който ще наложи санкции на всички държави, поддържащи търговски отношения с Русия, съобщи БНР.

          - Реклама -
          Доналд Тръмп отклони вниманието от скандала с Епстийн, обвинявайки Демократите Доналд Тръмп отклони вниманието от скандала с Епстийн, обвинявайки Демократите

          „Предложих го, така че всяка страна, която има бизнес с Русия, ще бъде сериозно санкционирана“,

          обясни Тръмп.

          По думите му в списъка с ограничения може да бъде включен и Иран.

          Президентът допълни, че е възможно да проведе разговори с венецуелския лидер Николас Мадуро, въпреки напрежението между Вашингтон и Каракас.

          Тръмп ще съди BBC за 5 милиарда долара Тръмп ще съди BBC за 5 милиарда долара

          „Може да имаме някои дискусии с Мадуро и ще видим какво ще се получи. Те биха искали да говорят“,

          заяви американският държавен глава пред репортери.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Румен Спецов поема „Лукойл“: нови преговори със САЩ за дерогацията след 2026 г.

          Дамяна Караджова -
          Срокът на дерогацията, предоставена на страната ни от САЩ, изтича на 29 април 2026 г.
          Политика

          Вашингтон очаква споразумение с Пекин за редкоземните елементи до Деня на благодарността

          Владимир Висоцки -
          Американският министър на финансите Скот Бесент заяви, че Вашингтон се надява да финализира споразумение с Китай за осигуряване на доставки на редкоземни елементи до...
          Война

          Израел стреля по миротворци на ООН в Южен Ливан

          Николай Минчев -
          Международните сили за временна помощ в Ливан (UNIFIL) съобщиха, че израелски войници са стреляли по техни миротворци в южната част на страната. От своя...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions