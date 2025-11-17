Тръмп: САЩ подготвят санкции за държави, които търгуват с Русия

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Републиканската партия работи по законодателен проект, който ще наложи санкции на всички държави, поддържащи търговски отношения с Русия, съобщи БНР.

- Реклама -

„Предложих го, така че всяка страна, която има бизнес с Русия, ще бъде сериозно санкционирана“, обясни Тръмп.

По думите му в списъка с ограничения може да бъде включен и Иран.

Президентът допълни, че е възможно да проведе разговори с венецуелския лидер Николас Мадуро, въпреки напрежението между Вашингтон и Каракас.