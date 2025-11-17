НА ЖИВО
      понеделник, 17.11.25
          Война

          Украинският военен Станислав Бунятов: Руснаците вдигнага трикольора в Равнополе, това ще има критични последствия за ВСУ

          Руски трикольор в Равнополе
          Руски трикольор в Равнополе
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските войски са издигнали своя трикольор в село Равнополе в Запорожка област, населено място, от което наскоро се изтеглиха части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Според украинския военен офицер Станислав Бунятов, с позивна „Осман“, превземането на този район ще има критични последици за ситуацията в района. В своя Telegram канал той отбеляза, че загубата на командни височини значително влияе върху възможността за използване на дронове, предава УНИАН.

          „Загубените височини играят решаваща роля при използването на безпилотни летателни апарати срещу ВСУ“, пише „Осман“.

          Британското издание The Telegraph съобщава, че градовете Орехов и Гуляйполе сега са под реална заплаха от обкръжение. Според картографирането на DeepState, руските сили са напреднали с приблизително 30 километра в посока Запорожие между 1 октомври и 15 ноември.

          Британското издание The Telegraph съобщава, че градовете Орехов и Гуляйполе сега са под реална заплаха от обкръжение. Според картографирането на DeepState, руските сили са напреднали с приблизително 30 километра в посока Запорожие между 1 октомври и 15 ноември.

