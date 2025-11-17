НА ЖИВО
          - Реклама -
          Украйна кипи: разследване за милионни злоупотреби връзва Зеленски със скандалния „златната тоалетна“

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Украинският президент Володимир Зеленски се изправя пред сериозен скандал, след като американската медия Fox News съобщи за предполагаеми корупционни схеми за над 100 милиона долара, свързани с негови приближени. По данни на медията разследването на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) по операция „Мидас“ е предизвикало значително напрежение в страната и разклаща доверието в антикорупционната политика на Киев.

          Анонимен източник твърди, че схемите за пране на пари са започнали още през 2022 г.

          „Изпирането на пари очевидно е започнало още през 2022 г., а много хора са се опитвали да го спрат.“

          Същият бивш служител твърди, че последните разкрития силно демотивират украинското общество:

          „Украинците изгубиха мотивация да се борят заради тази корупция, която сега излезе наяве. Хората в страната вече виждат тази корупция — и това е само малка част от гнилото блато. Зеленски е част от проблема.“

          Fox News цитира и други източници, според които Зеленски може да е бил наясно с част от схемите.

          „Някои твърдят, че Зеленски е бил наясно със схемите и ги е одобрявал. Имало е подозрения, че средства са се озовавали в чуждестранни сметки, от което са се възползвали Зеленски и най-близкото му обкръжение.“
          Тези твърдения не са потвърдени от официални украински институции.

          В центъра на разследването е Тимур Миндич — съосновател на студиото „Квартал 95“, известно като творческия дом на Зеленски преди политическата му кариера. Според доклада на Fox News Миндич е наричан „портфейлът на Зеленски“ и през неговия офис са минавали големи финансови потоци, които са предмет на разследване.

          Бивш служител, цитиран от медията, разказва за връзките между Зеленски и Миндич, включително и за широко коментирания „златен тоалет“:

          „Тимур имаше апартамент със златен тоалет в същата сграда, в която живее и Зеленски, и през 2021 г. Зеленски празнува рождения си ден именно там.“

          Разследването засяга и Алексей Чернишов – бивш вицепремиер, обвиняван в злоупотреба със служебно положение и притежание на няколко масивни имота в елитен район на Киев.

          В отговор на разкритията Зеленски публикува видеообръщение, в което настоява за твърд съдебен подход:

          „Всички, участвали в тази корумпирана схема, трябва да получат ясен юридически отговор. Трябва да има наказателни присъди.“

          Но според анонимен бивш служител реакцията му е опит да се дистанцира от скандала:

          „Той не е човек, който изпитва срам, дори когато тече корупционно разследване. Той получи всичко от тази война — вертикала на властта, непоклатим имидж, медийно внимание.“

          Скандалът, коментират анализатори, поставя Зеленски пред най-сериозната криза на доверие от началото на войната насам. Разследването на НАБУ продължава, а международните реакции тепърва предстоят.

