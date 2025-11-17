Украйна кипи: разследване за милионни злоупотреби връзва Зеленски със скандалния „златната тоалетна“

Украинският президент Володимир Зеленски се изправя пред сериозен скандал, след като американската медия Fox News съобщи за предполагаеми корупционни схеми за над 100 милиона долара, свързани с негови приближени. По данни на медията разследването на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) по операция „Мидас“ е предизвикало значително напрежение в страната и разклаща доверието в антикорупционната политика на Киев.
Анонимен източник твърди, че схемите за пране на пари са започнали още през 2022 г.
Същият бивш служител твърди, че последните разкрития силно демотивират украинското общество:
Fox News цитира и други източници, според които Зеленски може да е бил наясно с част от схемите.
В центъра на разследването е Тимур Миндич — съосновател на студиото „Квартал 95“, известно като творческия дом на Зеленски преди политическата му кариера. Според доклада на Fox News Миндич е наричан „портфейлът на Зеленски“ и през неговия офис са минавали големи финансови потоци, които са предмет на разследване.
Бивш служител, цитиран от медията, разказва за връзките между Зеленски и Миндич, включително и за широко коментирания „златен тоалет“:
Разследването засяга и Алексей Чернишов – бивш вицепремиер, обвиняван в злоупотреба със служебно положение и притежание на няколко масивни имота в елитен район на Киев.
В отговор на разкритията Зеленски публикува видеообръщение, в което настоява за твърд съдебен подход:
Но според анонимен бивш служител реакцията му е опит да се дистанцира от скандала:
Скандалът, коментират анализатори, поставя Зеленски пред най-сериозната криза на доверие от началото на войната насам. Разследването на НАБУ продължава, а международните реакции тепърва предстоят.
