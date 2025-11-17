Унгарски енергиен интерес към „Лукойл“ в България: Сиярто дава сигнал

Унгарски енергийни компании може да се включат в преговорите за придобиването на активите на „Лукойл“ в България, които руската компания е принудена да продаде заради американските санкции. Това стана ясно от изявления на унгарския външен министър Петер Сиярто, цитиран от ТАСС.
Сиярто подчертава, че американската страна е дала специално изключение за провеждането на преговори, за да може да се търси законов изход от ситуацията.
Той допълва, че унгарските енергийни дружества могат да проявят интерес към тези преговори и ако се стигне до необходимост от държавна подкрепа — тя ще бъде осигурена.
Министърът не уточнява кои конкретни компании са потенциални кандидати, но в енергийния сектор основните очаквания са насочени към MOL, която вече управлява големи рафинерии в Унгария и Словакия.
Сиярто също така категорично отхвърля твърденията, че неотдавнашната му визита в София е била обвързана с разговори за бъдеща сделка с българския президент Румен Радев.
На този фон Министерството на финансите на САЩ вече удължи срока за разрешени транзакции с „Лукойл“ и „Роснефт“ до 13 декември, за да се даде време на международните партньори да приключат взаимоотношенията си с компанията. Специален лиценз позволява операциите, свързани с българските активи на „Лукойл“, да продължат до 29 април 2026 г.
Междувременно от „Лукойл“ потвърдиха, че компанията води преговори с няколко потенциални купувачи и сделката ще бъде официално обявена, след като бъде постигнато окончателно споразумение.
