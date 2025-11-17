НА ЖИВО
          Унгарски енергиен интерес към „Лукойл" в България: Сиярто дава сигнал

          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Унгарски енергийни компании може да се включат в преговорите за придобиването на активите на „Лукойл“ в България, които руската компания е принудена да продаде заради американските санкции. Това стана ясно от изявления на унгарския външен министър Петер Сиярто, цитиран от ТАСС.

          Сиярто подчертава, че американската страна е дала специално изключение за провеждането на преговори, за да може да се търси законов изход от ситуацията.

          „Предприятията на ‘Лукойл’ са с руски собственик и тяхната продажба трябва да се договаря с компанията. Ако разбираме правилно, американците са предоставили изключение от санкциите с мотива, че преговорите за продажбата на чуждестранните активи трябва да се проведат“, посочва унгарският външен министър.

          Той допълва, че унгарските енергийни дружества могат да проявят интерес към тези преговори и ако се стигне до необходимост от държавна подкрепа — тя ще бъде осигурена.

          „Ясно е, че субекти от унгарския енергиен сектор могат да проявят интерес към такива преговори. Ако се нуждаят от подкрепа, ще я окажем, тъй като ефективното функциониране и регионалното укрепване на унгарските енергийни компании може да се счита за част от националния икономически интерес“, заявява Сиярто.

          Министърът не уточнява кои конкретни компании са потенциални кандидати, но в енергийния сектор основните очаквания са насочени към MOL, която вече управлява големи рафинерии в Унгария и Словакия.

          Сиярто също така категорично отхвърля твърденията, че неотдавнашната му визита в София е била обвързана с разговори за бъдеща сделка с българския президент Румен Радев.

          „Ясно е, че субекти от унгарския енергиен сектор могат да проявят интерес към такива преговори. Ако се нуждаят от подкрепа, ще я окажем, тъй като ефективното функциониране и регионалното укрепване на унгарските енергийни компании може да се счита за част от националния икономически интерес“, заявява Сиярто.

          На този фон Министерството на финансите на САЩ вече удължи срока за разрешени транзакции с „Лукойл“ и „Роснефт“ до 13 декември, за да се даде време на международните партньори да приключат взаимоотношенията си с компанията. Специален лиценз позволява операциите, свързани с българските активи на „Лукойл“, да продължат до 29 април 2026 г.

          Междувременно от „Лукойл“ потвърдиха, че компанията води преговори с няколко потенциални купувачи и сделката ще бъде официално обявена, след като бъде постигнато окончателно споразумение.

