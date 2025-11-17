НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 17.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          В Полша е повредена железопътната линия към Украйна, не се изключва диверсия

          0
          56
          Диверсия на железопътна линия в Полша
          Диверсия на железопътна линия в Полша
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Железопътна линия, водеща към Украйна, е повредена в Полша, а премиерът Доналд Туск заяви, че не изключва диверсия, предава УНИАН.

          - Реклама -

          „Машинистът съобщи за проблем с железопътната инфраструктура близо до град Жичин в окръг Гарволин, близо до жп гара Мика. По време на инцидента във влака са били двама пътници и няколко членове на екипажа“, гласи съобщението на полицията в Мазовецкото войводство на Полша.

          Първоначална проверка е разкрила повреда на участък от релсите, което е довело до спиране на движението на влакове.

          Полският премиер Туск не изключи възможността за саботаж.

          „В постоянен контакт съм с министъра на вътрешните работи относно разрушаването на участък от релсите по линията Демблин-Варшава. Това може да е акт на саботаж. Няма жертви. Съответните органи провеждат разследване“, написа Туск в социалната мрежа X.

          Железопътна линия, водеща към Украйна, е повредена в Полша, а премиерът Доналд Туск заяви, че не изключва диверсия, предава УНИАН.

          - Реклама -

          „Машинистът съобщи за проблем с железопътната инфраструктура близо до град Жичин в окръг Гарволин, близо до жп гара Мика. По време на инцидента във влака са били двама пътници и няколко членове на екипажа“, гласи съобщението на полицията в Мазовецкото войводство на Полша.

          Първоначална проверка е разкрила повреда на участък от релсите, което е довело до спиране на движението на влакове.

          Полският премиер Туск не изключи възможността за саботаж.

          „В постоянен контакт съм с министъра на вътрешните работи относно разрушаването на участък от релсите по линията Демблин-Варшава. Това може да е акт на саботаж. Няма жертви. Съответните органи провеждат разследване“, написа Туск в социалната мрежа X.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Чуждестранни наемници са се предали в плен на руснаците в Днепропетровска област

          Иван Христов -
          Чуждестранни наемници, които не са успели да се изтеглят навреме по време на превземането на град Орестопол в Днепропетровска област от руските войски, са...
          Война

          Майорът от НГУ Алексей Хетман: Русия няма да постигне съществени успехи на Запорожко направление

          Иван Христов -
          На Запорожко направление е възможно изостряне на ситуацията за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), но руската армия няма да може да постигне значителен успех...
          Война

          MWM: Руснаците започнаха удари с „Циркон“ по Украйна не от морето, а от сушата

          Иван Христов -
          Русия е изстреляла хиперзвукова крилата ракета „Циркон“ по цел на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Сумска област. Тя е била изстреляна от нос...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions