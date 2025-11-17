В Полша е повредена железопътната линия към Украйна, не се изключва диверсия

Железопътна линия, водеща към Украйна, е повредена в Полша, а премиерът Доналд Туск заяви, че не изключва диверсия, предава УНИАН.

„Машинистът съобщи за проблем с железопътната инфраструктура близо до град Жичин в окръг Гарволин, близо до жп гара Мика. По време на инцидента във влака са били двама пътници и няколко членове на екипажа“, гласи съобщението на полицията в Мазовецкото войводство на Полша.

Първоначална проверка е разкрила повреда на участък от релсите, което е довело до спиране на движението на влакове.

Полският премиер Туск не изключи възможността за саботаж.

„В постоянен контакт съм с министъра на вътрешните работи относно разрушаването на участък от релсите по линията Демблин-Варшава. Това може да е акт на саботаж. Няма жертви. Съответните органи провеждат разследване“, написа Туск в социалната мрежа X.