      понеделник, 17.11.25
          В среща с близо 300 точки Юта укроти Чикаго след две продължения

          Победи постигнаха още Бостън, Сан Антонио, Бруклин, Хюстън, Голдън Стейт, Далас и Атланта

          Снимка: www.facebook.com/utahjazz
          Юта Джаз надви Чикаго Булс в истинска драма със 150:147 у дома в поредна среща от редовния сезон на НБА. „Джазмените“ се нуждаеха от две продължения, за да пречупят съпротивата на съперника в близо 300-точковия двубой.

          В герой за тима от Солт Лейк Сити се превърна гардът Кейонте Джордж, който вкара победния кош 0.8 сек преди края на сирената на второто продължение. Той завърши с 33 точки, 2 борби, 6 асистенции и 4 откраднати топки.

          Иначе, Лаури Марканен беше над всички за Юта с 47 пункта, 7 овладени топки, 2 завършващи подавания, 2 кражби и 2 чадъра. Айзея Колиър и Брайс Сенсабо помогнаха с по 16 точки от пейката, по 10 реализираха Сви Махайлюк и Кевин Лав, а центърът Юсуф Нуркич приключи с 14 борби на сметката.

          За Булс Джош Гиди се завърна подобаващо след травма и завърши с трипъл-дабъл – 26 точки, 13 борби и 13 асистенции. Коби Уайт направи дебюта си през сезона и беше най-резултатен за „биковете“ с 27 пункта. Никола Вучевич се отчете с дабъл-дабъл – 21 точки и 12 борби, а Матас Бузелис и Айо Досунму вкараха по 18. С 10 точки приключи Джулиън Филипс.

          В класирането на Изток Чикаго е девети с баланс 6-6, докато Юта е на десетата позиция в Западната конференция с пет победи и осем загуби. В следващите си срещи Джаз са гости на Ел Ей Лейкърс, а Булс играят с Денвър Нъгетс.

          Останалите резултати:

          Бостън Селтикс – Ел Ей Клипърс 121:118

          Сан Антонио Спърс – Сакраменто Кингс 123:110

          Вашингтон Уизардс – Бруклин Нетс 106:129

          Хюстън Рокетс – Орландо Меджик 117:113 след продължение

          Ню Орлиънс Пеликанс – Голдън Стейт Уориърс 106:124

          Далас Маверикс – Портланд Трейл Блейзърс 138:133 след продължение

          Финикс Сънс – Атланта Хоукс 122:124

