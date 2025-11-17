НА ЖИВО
          Валентин Кардамски: Ще има предсрочни избори у нас до средата на другата година

          „Изборът на Спецов е много хитър ход от страна ГЕРБ, защото той беше назначен за председател на НАП от Асен Василев.“

          Това каза журналистът Валентин Кардамски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Кардамски коментира казуса с „Лукойл“. Той посочи, че възможно по-малките бензиностанции у нас да фалират.

          „Сто милиона лева е печалбата на „Лукойл“ за месец. Подозирам, че ще има много отклонени пари след назначаването на особен управител“, каза още гостът.

          Журналистът взе отношение и по темата за бюджета. Според него той ще нанесе удар върху малкия и средния бизнес в страната.

          Гостът разтълкува посещението на унгарския външен министър, който се срещна с президента Румен Радев като знак за закупуване на „Лукойл“ от унгарска компания.

          Според Кардамски ще има предсрочни парламентарни изброи у нас най-късно до средата на следващата година.

