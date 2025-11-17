„Изборът на Спецов е много хитър ход от страна ГЕРБ, защото той беше назначен за председател на НАП от Асен Василев.“

Това каза журналистът Валентин Кардамски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Кардамски коментира казуса с „Лукойл“. Той посочи, че възможно по-малките бензиностанции у нас да фалират.

„Сто милиона лева е печалбата на „Лукойл“ за месец. Подозирам, че ще има много отклонени пари след назначаването на особен управител“, каза още гостът.

Журналистът взе отношение и по темата за бюджета. Според него той ще нанесе удар върху малкия и средния бизнес в страната.

Гостът разтълкува посещението на унгарския външен министър, който се срещна с президента Румен Радев като знак за закупуване на „Лукойл“ от унгарска компания.

Според Кардамски ще има предсрочни парламентарни изброи у нас най-късно до средата на следващата година.