Това каза журналистът Валентин Кардамски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Кардамски коментира казуса с „Лукойл“. Той посочи, че възможно по-малките бензиностанции у нас да фалират.
Журналистът взе отношение и по темата за бюджета. Според него той ще нанесе удар върху малкия и средния бизнес в страната.
Гостът разтълкува посещението на унгарския външен министър, който се срещна с президента Румен Радев като знак за закупуване на „Лукойл“ от унгарска компания.
Според Кардамски ще има предсрочни парламентарни изброи у нас най-късно до средата на следващата година.
Това каза журналистът Валентин Кардамски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Кардамски коментира казуса с „Лукойл“. Той посочи, че възможно по-малките бензиностанции у нас да фалират.
Журналистът взе отношение и по темата за бюджета. Според него той ще нанесе удар върху малкия и средния бизнес в страната.
Гостът разтълкува посещението на унгарския външен министър, който се срещна с президента Румен Радев като знак за закупуване на „Лукойл“ от унгарска компания.
Според Кардамски ще има предсрочни парламентарни изброи у нас най-късно до средата на следващата година.
Валентин Кардамски: Ще има предсрочни избори у нас до средата на другата година!
Браво! До тогава ще сме умрели всички два пъти! А вие ще обяснявате с усмивка защо сте още жив и защо г-н Красимир Манов от ПП МЕЧ е познал, че България вече няма да има рафинерия и дори долно бельо в този брюкселски бардак !