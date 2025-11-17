НА ЖИВО
          Валери Божинов: Къде е държавата, когато българският спорт е в кома, а футболът – напълно изоставен?

          "Години наред гледаме едно и също: никаква визия, никаква стратегия, никакви инвестиции Няма бази. Няма стадиони. Няма детски школи, условия, обучение, реформи. Няма нищо" - допълни бившият национал

          Снимка: БГНЕС
          Валери Божинов избухна със силно емоционален пост в социалните мрежи след поражението на България от Турция с 0:2 в Бурса. Бившият национал скочи на държавата, питайки риторично „къде е, когато спортът загива“.

          Ето какво написа той:

          „Къде е държавата? Това е въпросът. И не, няма да го заобикалям. Къде е държавата, когато спортът загива? Къде е държавата, когато българският спорт е в кома, а футболът – напълно изоставен? Къде сте вие – политици, министри, депутати, лидери, президент?

          Къде е държавата?

          Години наред гледаме едно и също: никаква визия, никаква стратегия, никакви инвестиции!

          Няма бази. Няма стадиони. Няма детски школи, условия, обучение, реформи. Няма нищо.

          Но за сметка на това в парламента има всичко – обиди, нападки, скандали, его, празни думи. Един срещу друг сте силни. Когато трябва да се работи заедно – всички изчезвате.

          И не чух нито един сериозен разговор за спорта. Нито един за футбола. Нито една идея. Нито една отговорност.

          И знаете ли истината? Нищо не сте направили за хората. Нищо не сте направили за спорта. Нищо не сте направили за моя, за нашия любим футбол.

          Министри, депутати, лидери на партии, президент – стига приказки.

          Страната не се оправя с думи, а с действия и решения.

          Спортът няма да тръгне нагоре с обещания, а с работа. От вас зависи посоката. От вас зависи бъдещето. От вас зависи дали ще има спорт в България или не.

          Аз винаги съм го казвал, пак ще го повторя: Няма по-силно от държавата. Ако държавата поиска – спортът ще живее. Ако държавата и управляващите не искат – всичко умира.

          Благодаря ви!

          С уважение и респект,

          Валери Божинов“.

          „Къде е държавата? Това е въпросът. И не, няма да го заобикалям. Къде е държавата, когато спортът загива? Къде е държавата, когато българският спорт е в кома, а футболът – напълно изоставен? Къде сте вие – политици, министри, депутати, лидери, президент?

          Къде е държавата?

          Години наред гледаме едно и също: никаква визия, никаква стратегия, никакви инвестиции!

          Няма бази. Няма стадиони. Няма детски школи, условия, обучение, реформи. Няма нищо.

          Но за сметка на това в парламента има всичко – обиди, нападки, скандали, его, празни думи. Един срещу друг сте силни. Когато трябва да се работи заедно – всички изчезвате.

          И не чух нито един сериозен разговор за спорта. Нито един за футбола. Нито една идея. Нито една отговорност.

          И знаете ли истината? Нищо не сте направили за хората. Нищо не сте направили за спорта. Нищо не сте направили за моя, за нашия любим футбол.

          Министри, депутати, лидери на партии, президент – стига приказки.

          Страната не се оправя с думи, а с действия и решения.

          Спортът няма да тръгне нагоре с обещания, а с работа. От вас зависи посоката. От вас зависи бъдещето. От вас зависи дали ще има спорт в България или не.

          Аз винаги съм го казвал, пак ще го повторя: Няма по-силно от държавата. Ако държавата поиска – спортът ще живее. Ако държавата и управляващите не искат – всичко умира.

          Благодаря ви!

          С уважение и респект,

          Валери Божинов“.

