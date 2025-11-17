НА ЖИВО
          Ваня Григорова: Не позволих БСП да паразитират върху гърба ми

          „Не позволих БСП да паразитират върху гърба ми.“

          Това каза общинският съветник с СОС Ваня Григорова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          По думите на Григорова благодарение на нея БСП са отишли на балотаж на кметските избори в София и са получили по-голямата част от общинските си съветници, а те са я предали, както Мая Манолова и Наталия Киселова.

          Общинският съветник коментира казуса с Втора градска болница в София. Тя посочи, че лечебното заведение е в окаяно състояние, но то се държи целенасочено по този начин, тъй като там било настанено НПО, свързано с ГЕРБ.

          „Пета градска болница е пробита от влага. Слизайки долу могат да се видят езера. Първа градска болница също е за смяна на ВиК инсталация. ГЕРБ са довели болниците до състоянието, до което ги виждаме сега“, каза още гостенката.

          Общинският съветник взе отношение и по темата за бюджет 2026-а. Тя обясни, че всички комисии в Народното събрание, в които следва да се гледа този бюджет, са насрочени в утрешния ден в един и същи час. Това щяло да попречи на желаещите да присъстват във всички.

