Ваня Григорова: Не позволих БСП да паразитират върху гърба ми

Това каза общинският съветник с СОС Ваня Григорова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
По думите на Григорова благодарение на нея БСП са отишли на балотаж на кметските избори в София и са получили по-голямата част от общинските си съветници, а те са я предали, както Мая Манолова и Наталия Киселова.
Общинският съветник коментира казуса с Втора градска болница в София. Тя посочи, че лечебното заведение е в окаяно състояние, но то се държи целенасочено по този начин, тъй като там било настанено НПО, свързано с ГЕРБ.
Общинският съветник взе отношение и по темата за бюджет 2026-а. Тя обясни, че всички комисии в Народното събрание, в които следва да се гледа този бюджет, са насрочени в утрешния ден в един и същи час. Това щяло да попречи на желаещите да присъстват във всички.
Това каза общинският съветник с СОС Ваня Григорова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
По думите на Григорова благодарение на нея БСП са отишли на балотаж на кметските избори в София и са получили по-голямата част от общинските си съветници, а те са я предали, както Мая Манолова и Наталия Киселова.
Общинският съветник коментира казуса с Втора градска болница в София. Тя посочи, че лечебното заведение е в окаяно състояние, но то се държи целенасочено по този начин, тъй като там било настанено НПО, свързано с ГЕРБ.
Общинският съветник взе отношение и по темата за бюджет 2026-а. Тя обясни, че всички комисии в Народното събрание, в които следва да се гледа този бюджет, са насрочени в утрешния ден в един и същи час. Това щяло да попречи на желаещите да присъстват във всички.