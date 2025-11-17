НА ЖИВО
          Велика дата за синя България: Левски – ЦСКА 7:2

          Георги Аспарухов-Гунди вкарва хеттрик във Вечното дерби

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          На днешната дата през 1968 година се изиграва може би най-легендарният мач в историята на българския клубен футбол. Пред 55 000 зрители на националния стадион Левски разгромява ЦСКА Септемврийско знаме със 7:2!

          Само месеци преди това, “Образецът на социалистически първенец” благодарение на ведомствената система във футбола, създадена от БКП изцяло в негова полза, е събрал почти целия национален отбор в състава си и играе полуфинал за КЕШ срещу Интер, води убедително в първенството и е считан за тотален фаворит срещу Левски.

          Мачът тръгва с гол за червените, но Аспарухов и компания правят знаменит обрат и мач за историята! На трибуните привържениците на Левски скандират: „Левски, Дубчек, Свобода!“ в подкрепа на жестоко смазаното въстание срещу комунистическата власт в Прага. Отзвукът от грандиозната победа отеква из цяла Европа. Радио „Белград“ и българската секция на BBC обявяват: „В България отборът на народа победи отбора на властта със 7-2“. У нас разгромът на „армейците“ ражда крилати фрази като „На цска отбраната като на Кенеди охраната, на Гунди краката като на Вилхелм Тел стрелата“ и новата „маршировка“ на БНА: „Раз-два,седем-два“. Цска е прекръстен на Седемка. Плъзват почти нелегално преписвани, отпечатвани и копирани стихотворения в чест на победата. Еуфорията след мача е толкова голяма, че ражда спонтанни манифестации из цяла нощна София – нещо невиждано за тоталитарния режим. Неслучайно след този мач всички хора се чувстват малко по-свободни и много по-окрилени. И още по-неслучайно само няколко седмици по-късно по заповед от БКП Левски е обединен с отбора на МВР, превърнат в Левски – Спартак. Синята публика започва да скандира „Левски оле – нищо общо с МВР!“. Въпреки насилственото слагане на милиционерските пагони върху раменете на Левски, духът на Левски остава същият. Публиката скандира още: “Левски беше силен, докато бе цивилен”, “И преди, и сега Левски значи свобода”!

          Помнете историята!

          Тенис

          Григор Димитров фининшира годината на позиция номер 44 в мъжкия тенис

          Николай Минчев -
          Григор Димитров завърши на 44-о място в световната ранглиста при мъжете. Най-добрият ни тенисист нямаше късмет във втората половина от сезона, като пропусна по-голямата...
          Спорт

          32 години от великата българска победа над Франция на „Парк де Пренс“

          Станимир Бакалов -
          Днес България отбелязва една от най-ярките дати във футболната си история. На 17 ноември 1993 г. националният ни отбор печели с 2:1 като гост...
          Баскетбол

          В среща с близо 300 точки Юта укроти Чикаго след две продължения

          Николай Минчев -
          Юта Джаз надви Чикаго Булс в истинска драма със 150:147 у дома в поредна среща от редовния сезон на НБА. "Джазмените" се нуждаеха от две...

          1 коментар

          1. ЗАЩО ЛЪЖЕТЕ,БОРИС ВЕЛЧЕВ ВТОРИ СЛЕД Т.ЖИВКОВ ЛЕВСКАР,ИВ.СЛАВКОВ ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЛЕВСКИ,ЦОЛА ДРАГОЙЧЕВА И ДА НЕ ИЗБРОЯВАМЕ ВСИЧКИ УПРАВЛЕНЦИ НА ДЪРЖАВАТА.

