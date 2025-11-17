Велика дата за синя България: Левски – ЦСКА 7:2

На днешната дата през 1968 година се изиграва може би най-легендарният мач в историята на българския клубен футбол. Пред 55 000 зрители на националния стадион Левски разгромява ЦСКА Септемврийско знаме със 7:2!

Само месеци преди това, “Образецът на социалистически първенец” благодарение на ведомствената система във футбола, създадена от БКП изцяло в негова полза, е събрал почти целия национален отбор в състава си и играе полуфинал за КЕШ срещу Интер, води убедително в първенството и е считан за тотален фаворит срещу Левски.

Мачът тръгва с гол за червените, но Аспарухов и компания правят знаменит обрат и мач за историята! На трибуните привържениците на Левски скандират: „Левски, Дубчек, Свобода!“ в подкрепа на жестоко смазаното въстание срещу комунистическата власт в Прага. Отзвукът от грандиозната победа отеква из цяла Европа. Радио „Белград“ и българската секция на BBC обявяват: „В България отборът на народа победи отбора на властта със 7-2“. У нас разгромът на „армейците“ ражда крилати фрази като „На цска отбраната като на Кенеди охраната, на Гунди краката като на Вилхелм Тел стрелата“ и новата „маршировка“ на БНА: „Раз-два,седем-два“. Цска е прекръстен на Седемка. Плъзват почти нелегално преписвани, отпечатвани и копирани стихотворения в чест на победата. Еуфорията след мача е толкова голяма, че ражда спонтанни манифестации из цяла нощна София – нещо невиждано за тоталитарния режим. Неслучайно след този мач всички хора се чувстват малко по-свободни и много по-окрилени. И още по-неслучайно само няколко седмици по-късно по заповед от БКП Левски е обединен с отбора на МВР, превърнат в Левски – Спартак. Синята публика започва да скандира „Левски оле – нищо общо с МВР!“. Въпреки насилственото слагане на милиционерските пагони върху раменете на Левски, духът на Левски остава същият. Публиката скандира още: “Левски беше силен, докато бе цивилен”, “И преди, и сега Левски значи свобода”!

Помнете историята!