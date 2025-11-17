НА ЖИВО
          Общество

          Великобритания със строга реформа: възможно ли е 200 000 украинци да бъдат върнати у дома?

          Снимка: БГНЕС
          Великобритания се готви да представи днес една от най-мащабните промени в своята имиграционна политика — реформа, която премахва правото търсещите убежище да получават постоянен престой след пет години. Новата система ще има пряко отражение върху хиляди украинци, намерили убежище на Острова след началото на войната.

          ► Какво се променя?

          Основната промяна е значителна: вместо след 5 години, търсещите убежище ще могат да кандидатстват за постоянен статут едва след 20 години престой.

          Освен това, на всеки две години и половина статутът на бежанците ще бъде преразглеждан. Властите ще проверяват дали страната им вече се счита за безопасна. Ако ситуацията се е подобрила, мигрантите могат да бъдат върнати обратно.

          ► Кой ще бъде засегнат?

          Реформата ще обхване всички търсещи убежище, включително около 200 000 украинци, пристигнали в Обединеното кралство след инвазията на Русия. Мярката не е насочена специално към тях, но те също ще подлежат на регулярни проверки. Ако се установи, че в региона им липсват активни бойни действия, те могат да бъдат върнати в Украйна.

          Реформата идва на фона на 111 000 молби за убежище за последната година — ръст от 17%. Почти 50 000 души все още чакат решение.

          Вътрешният министър Шабана Махмуд обосновава промяната с опасения, че нелегалната имиграция „разделя обществото“ и може да се превърне в „снежна топка“ за бъдещите поколения.

          Правозащитни организации предупреждават, че подобна политика може да бъде копирана и от страни в ЕС, които също се борят с натиска на миграционните потоци.

          За българите, установени преди Брекзит, статутът остава защитен. Но за онези, които тепърва желаят да се заселят във Великобритания, условията ще стават значително по-строги.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          САЩ възстановяват нормалния полетен график след рекордно дългото блокиране на правителството

          Дамяна Караджова -
          Полетите в САЩ постепенно се връщат към нормален режим, след като Федералната авиационна администрация (FAA) обяви отмяна на ограниченията
          Свят

          Пентагонът удари лодка в Карибско море: напрежението с Венецуела расте

          Дамяна Караджова -
          Пентагонът разпространи ново видео от въздушен удар срещу моторна лодка в Карибско море.
          Война

          Орбан: Украйна няма шанс да спечели войната с Русия

          Десислава Димитрова -
          Украйна „няма шанс да спечели войната с Русия“, а продължаването на финансовата подкрепа от Европейския съюз е „икономическо безумие“, заяви Виктор Орбан.

