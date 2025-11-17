НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 17.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Вили Саньол: Искаме да спечелим срещу България, за да зарадваме хората в Грузия

          0
          0
          Снимка: topsport.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          „Утре е важен мач. Ще се опитаме да подобрим най-вече фаза защита, както и като колективна игра, това е официална среща и няма да има експерименти. Въпреки че се стигна до поражение от Испания, разликата от последните месеци е значителна, това искам да видя от моите футболисти и утре.“ Това сподели селекционерът на грузинския национален отбор по футбол Вили Саньол преди мача с България. Двата отбора ще се изправят един срещу друг в заключителна среща от квалификационния цикъл, която е във вторник от 21:45 часа.

          - Реклама -

          „Всеки мач е важен, защото се подготвяме за Лигата на нациите, както и за следващите квалификации. Имаме качествата, искаме да се подготвим максимално добре за март и юни. Искам да спечелим, защото това е важно за последващото ни представяне“, каза още треньорът.

          „Ние се стараем всячески да постигаме добри резултати, за да зарадваме хората в Грузия, понякога успяваме, понякога не. Няма да правим експерименти в този мач“, допълни Саньол.

          „Очакваме много различен мач от този мач в Тбилиси, тъй като е последен от квалификацията. И двата отбора нямат шанс за класиране. Искаме да завършим в добър стил“, добави наставникът на Грузия.

          „Утре е важен мач. Ще се опитаме да подобрим най-вече фаза защита, както и като колективна игра, това е официална среща и няма да има експерименти. Въпреки че се стигна до поражение от Испания, разликата от последните месеци е значителна, това искам да видя от моите футболисти и утре.“ Това сподели селекционерът на грузинския национален отбор по футбол Вили Саньол преди мача с България. Двата отбора ще се изправят един срещу друг в заключителна среща от квалификационния цикъл, която е във вторник от 21:45 часа.

          - Реклама -

          „Всеки мач е важен, защото се подготвяме за Лигата на нациите, както и за следващите квалификации. Имаме качествата, искаме да се подготвим максимално добре за март и юни. Искам да спечелим, защото това е важно за последващото ни представяне“, каза още треньорът.

          „Ние се стараем всячески да постигаме добри резултати, за да зарадваме хората в Грузия, понякога успяваме, понякога не. Няма да правим експерименти в този мач“, допълни Саньол.

          „Очакваме много различен мач от този мач в Тбилиси, тъй като е последен от квалификацията. И двата отбора нямат шанс за класиране. Искаме да завършим в добър стил“, добави наставникът на Грузия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Теодора Личева: При приемане на еврото най-уязвими са възрастните хора

          Златина Петкова -
          "При приемане на еврото най-уязвими са възрастните хора и затова трябва правителството да обърне повече внимание в тази посока." Това каза експертът по национална сигурност...
          Здраве

          Рязък скок на рака под 50: храната е главният заподозрян

          Пламена Ганева -
          Консумацията на ултрапреработени храни може да стои зад тревожния глобален ръст на случаите на рак на дебелото черво и ректума сред хора под 50...
          Футбол

          Чакането приключи: Барселона се завръща у дома

          Николай Минчев -
          Барселона ще изиграе домакинския си мач срещу Атлетик Билбао от 13-ия кръг на испанското първенство на „Камп Ноу“, съобщиха официално от клуба. Стадионът ще...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions