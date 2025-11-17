Вили Саньол: Искаме да спечелим срещу България, за да зарадваме хората в Грузия

„Утре е важен мач. Ще се опитаме да подобрим най-вече фаза защита, както и като колективна игра, това е официална среща и няма да има експерименти. Въпреки че се стигна до поражение от Испания, разликата от последните месеци е значителна, това искам да видя от моите футболисти и утре.“ Това сподели селекционерът на грузинския национален отбор по футбол Вили Саньол преди мача с България. Двата отбора ще се изправят един срещу друг в заключителна среща от квалификационния цикъл, която е във вторник от 21:45 часа.

„Всеки мач е важен, защото се подготвяме за Лигата на нациите, както и за следващите квалификации. Имаме качествата, искаме да се подготвим максимално добре за март и юни. Искам да спечелим, защото това е важно за последващото ни представяне“, каза още треньорът.

„Ние се стараем всячески да постигаме добри резултати, за да зарадваме хората в Грузия, понякога успяваме, понякога не. Няма да правим експерименти в този мач“, допълни Саньол.

„Очакваме много различен мач от този мач в Тбилиси, тъй като е последен от квалификацията. И двата отбора нямат шанс за класиране. Искаме да завършим в добър стил“, добави наставникът на Грузия.