Федерацията на независимите профсъюзи на Русия (ФНПР) представя мащабен обем работа в подкрепа на военнослужещите, включени в специалната военна операция, както и на техните семейства и работещите в прифронтовите райони. Според организацията профсъюзите виждат своята вътрешна мисия именно в тази помощ, която през 2025 г. придобива още по-организиран и всенароден характер.
ФНПР обяви текущата година за Година на трудовата доблест под мотото „Всичко за Победата!“, а инициативите вече дават видими резултати. Събрана е помощ на стойност над 4 милиарда рубли, изпратени са 38 хиляди тона хуманитарни товари и хранителни пакети, както и 90 тона дарена кръв за нуждите на бойците.
Освен директната подкрепа за фронта, профсъюзите осигуряват и широк спектър от социални услуги. Над 8 хиляди участници в СВО и техните семейства вече са получили санаторно-курортно лечение, а повече от 4 хиляди деца са изпратени в оздравителни лагери. Важна роля има и инициатива като „Профсъюзите на Русия — Za СВОих“, предназначена да защитава работещите в пограничните територии от осколки и други рискове.
На среща с президента заместник-председателят на ФНПР Сергей Черногаев също акцентира върху ангажираността на Федерацията:
Според ФНПР работата им ще продължи с още по-голяма сила през следващите месеци, като основен приоритет остава социалната защита, хуманитарната подкрепа и укрепването на единството между работниците и военните.
