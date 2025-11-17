„Всичко за Победата!“: руските профсъюзи наливат милиарди в подкрепа на фронта

Федерацията на независимите профсъюзи на Русия (ФНПР) представя мащабен обем работа в подкрепа на военнослужещите, включени в специалната военна операция, както и на техните семейства и работещите в прифронтовите райони. Според организацията профсъюзите виждат своята вътрешна мисия именно в тази помощ, която през 2025 г. придобива още по-организиран и всенароден характер.

ФНПР обяви текущата година за Година на трудовата доблест под мотото „Всичко за Победата!“, а инициативите вече дават видими резултати. Събрана е помощ на стойност над 4 милиарда рубли, изпратени са 38 хиляди тона хуманитарни товари и хранителни пакети, както и 90 тона дарена кръв за нуждите на бойците.

„Провеждането на Годината на Защитника на Отечеството стана наш призив. Федерацията обяви Година на трудовата доблест ‘Всичко за Победата!’“, подчертават от ФНПР.

Освен директната подкрепа за фронта, профсъюзите осигуряват и широк спектър от социални услуги. Над 8 хиляди участници в СВО и техните семейства вече са получили санаторно-курортно лечение, а повече от 4 хиляди деца са изпратени в оздравителни лагери. Важна роля има и инициатива като „Профсъюзите на Русия — Za СВОих“, предназначена да защитава работещите в пограничните територии от осколки и други рискове.

„Зад нашите бойци стоят милиони труженици, които винаги са готови да помогнат на нашите герои и техните семейства“, отбелязват от ФНПР, подчертавайки връзката между фронт и тил.

На среща с президента заместник-председателят на ФНПР Сергей Черногаев също акцентира върху ангажираността на Федерацията:

„Не мога да не спомена подкрепата, която профсъюзите оказват на участниците в специалната военна операция и техните семейства. Събрана е помощ за над 4 милиарда рубли, изпратени са 38 хиляди тона хуманитарни товари и хранителни комплекти. Надявам се тази година да подпишем споразумение и с фонда ‘Защитниците на Отечеството’.“

Според ФНПР работата им ще продължи с още по-голяма сила през следващите месеци, като основен приоритет остава социалната защита, хуманитарната подкрепа и укрепването на единството между работниците и военните.