      понеделник, 17.11.25
          Взводен командир от ВСУ: Руската армия не само навлиза в Покровск, но и се опитва да го обходи по фланговете

          Разрушен Покровск
          Иван Христов
          Руската армия навлиза в Покровск, Донецка област, където ситуацията се променя с всеки час и се опитва да се закрепи в многоетажните сгради в южния район на града. Освен това руски пехотни групи се опитват да обходят града: от североизток (боевете продължават близо до Родинское и Красний Лиман) и от югозапад (боевете продължават близо до Удачное и Котлино), разказа пред „Еспресо“ Денис Гус, взводен командир от батальона безпилотни летателни апарати „Довбушките стършели“ от 68-ма отделна егерска бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

          По думите му в града има стотици руски бойци.

          „Те продължават да тичат от прикритие на прикритие, струпвайки се на определени места, където се сблъскваме с тях“, обясни той.

          Войникът отбеляза, че влошаващите се метеорологични условия влияят на боевете. По време на мъгла руските сили могат да напредват, тъй като украинските войски не могат да провеждат пълноценно въздушно разузнаване. В същото време, добави Гус, украинските войски могат да провеждат ротации под прикритието на мъглата и да доставят боеприпаси и храна.

